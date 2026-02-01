Liverpool sắp đón tân binh Hà Lan

Liverpool đang đẩy nhanh đàm phán mượn Lutsharel Geertruida nhằm giải quyết bài toán nhân sự nghiêm trọng ở hàng phòng ngự trước hạn chót chuyển nhượng.

Geertruida vốn quen thuộc với môi trường bóng đá Anh. Reuters.

Liverpool mở các cuộc đàm phán với RB Leipzig và Sunderland xoay quanh khả năng mượn hậu vệ Lutsharel Geertruida đến hết mùa giải.

Tuyển thủ Hà Lan 25 tuổi hiện khoác áo Sunderland theo dạng cho mượn từ RB Leipzig, nhưng thỏa thuận này có thể được chấm dứt sớm để anh chuyển tới Anfield.

Sự quan tâm của Liverpool xuất phát từ tình trạng khủng hoảng lực lượng ở tuyến dưới. Hai hậu vệ phải giàu kinh nghiệm là Conor Bradley và Jeremie Frimpong đều đang chấn thương, trong khi Joe Gomez và Giovanni Leoni vắng mặt khiến chiều sâu trung vệ bị bào mòn. Ngoài Virgil van Dijk và Ibrahima Konate, HLV Arne Slot gần như không còn nhiều lựa chọn đáng tin cậy.

Trong khi đó, Geertruida được đánh giá cao nhờ tính đa năng, có thể chơi hậu vệ phải, trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Điểm cộng lớn là anh từng làm việc với Arne Slot trong ba mùa giải tại Feyenoord, giúp quá trình hòa nhập nếu cập bến Liverpool trở nên thuận lợi hơn.

Mùa này, Geertruida ra sân 17 trận tại Premier League trong màu áo Sunderland, trong đó có 7 lần đá chính, tích lũy đủ kinh nghiệm ở môi trường khắc nghiệt.

Theo các nguồn tin, Sunderland sẵn sàng tạo điều kiện cho thương vụ, tương tự trường hợp Marc Guiu trở lại Chelsea trước đó. Liverpool coi đây là phương án bổ sung ngắn hạn hợp lý, thay vì đầu tư dài hạn trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng sắp khép lại.

Sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle United ở vòng 24 Premier League đêm qua, HLV Arne Slot thẳng thắn thừa nhận đội bóng vẫn tìm cách tăng cường lực lượng: "Chúng tôi đang cố gắng làm mạnh đội hình, không phải làm suy yếu nó. Hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng kết thúc".

Nếu đạt được thỏa thuận, Geertruida sẽ mang đến lớp đệm cần thiết cho Liverpool trong giai đoạn then chốt của mùa giải, khi lịch thi đấu dày đặc và rủi ro chấn thương vẫn hiện hữu.

Highlights Liverpool 4-1 Newcastle Rạng sáng 1/2, Liverpool đè bẹp Newcastle United với tỷ số 4-1 thuộc vòng 24 Premier League.