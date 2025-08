Liverpool mở ra lối đi mới cho giao hữu hè

Trong thời đại mà các CLB hàng đầu liên tục di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc hay Singapore với những trận giao hữu như lướt qua trong giấc ngủ, việc Liverpool thi đấu hai trận liên tiếp cùng một đối thủ - Athletic Bilbao - ngay tại Anfield lại bất ngờ mang đến cảm giác “thuần bóng đá” hiếm thấy.

Ký ức về những chuyến du đấu mùa hè thường phai nhạt nhanh chóng. Trận Bournemouth gặp West Ham tại Atlanta chỉ có nhiều ghế trống hơn khán giả, Arsenal đá với AC Milan ở Singapore, hay Liverpool đánh bại Yokohama F. Marinos tại Nhật Bản - tất cả là những trận cầu có thể bị lãng quên trước khi người hâm mộ kịp nhớ tên đội hình xuất phát.

Nhưng khi mùa giải bước vào cao trào, khi các HLV than phiền về lịch đấu dày đặc và các cầu thủ phải căng sức trên nhiều mặt trận, thì chính những trận giao hữu tưởng chừng vô hại đó lại là khởi đầu cho mọi thứ.

Trong bối cảnh đó, mô hình hai trận - một buổi tối - tại Anfield có thể là lời gợi mở cho một hướng đi hợp lý hơn. Không còn những chuyến bay xuyên lục địa, không phải đá giữa cái nóng thiêu đốt của châu Á hay chênh lệch múi giờ khiến các cầu thủ không kịp hồi phục.

Trận đầu tiên là sân khấu cho những cái tên trẻ và không được thi đấu thường xuyên, trong đó nổi bật là Rio Ngumoha - tài năng 16 tuổi - người ghi bàn và kiến tạo cho Darwin Nunez chỉ trong 5 phút đầu tiên. Cùng ra sân là Harvey Elliott, những người nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

Nhưng không chỉ có bóng đá. Đây còn là dịp để Liverpool lần đầu tiên trở lại Anfield sau biến cố mất mát: Diogo Jota và người em trai Andre Silva qua đời. Trận đấu được dừng lại ở phút 20 - số áo của Jota - để cả sân vỗ tay tưởng niệm. Một khoảnh khắc lặng nhưng đầy xúc động, khi bóng đá trở thành ngôn ngữ để tri ân và gắn kết.

Trận thứ hai trong buổi tối là cơ hội để HLV Arne Slot tung ra đội hình gần như mạnh nhất - nhiều khả năng là đội hình chính ở trận tranh Community Shield gặp Crystal Palace vào cuối tuần. Dù thiếu vắng Alisson và Van Dijk, Liverpool vẫn tỏ ra vượt trội. Mohamed Salah mở tỷ số, và Cody Gakpo khép lại trận đấu với bàn ấn định 3-2.

Athletic Bilbao, đội sẽ dự Europa League mùa tới, cũng không mang đến đội hình dễ bắt nạt. Cả hai anh em nhà Williams đều ra sân, cùng thủ môn số một tuyển Tây Ban Nha - Unai Simon. Dù vậy, sức mạnh từ khán đài, cộng với đội hình giàu năng lượng của Liverpool, định đoạt kết quả ngay từ hiệp một.

Dù là ngày làm việc, khán đài Anfield vẫn đầy ắp. Áo đấu mới của Adidas - tự hào với công nghệ “quản lý độ ẩm” - được dịp hiện diện trên mọi khung hình. Một chút ngây ngô quảng cáo, nhưng cũng là minh chứng cho sức sống và sức hút của CLB vùng Merseyside.

Việc thi đấu hai trận trong cùng một ngày từng bị xem là bằng chứng cho sự “phình to” vô lý của lịch giao hữu. Nhưng rốt cuộc, đó lại là phương án giúp cả hai CLB - với đội hình đông đảo - kiểm soát khối lượng vận động, kiểm nghiệm lực lượng, tưởng niệm quá khứ và gắn kết tương lai, tất cả trong một khung giờ hợp lý.

So với những màn trình diễn nhạt nhòa tại Mỹ hay châu Á, đây là thứ giao hữu thực sự có chiều sâu - chuyên môn, cảm xúc và chiến lược. Một buổi tối tại Anfield, hai trận bóng, và có lẽ là một hướng đi đáng để các CLB lớn cân nhắc khi mùa hè tới.

