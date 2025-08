Wirtz quá giỏi, nhưng khó dùng

Florian Wirtz trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League khi cập bến Liverpool với mức phí có thể lên tới 150 triệu euro. Thế nhưng, ngay cả một tài năng trẻ bậc nhất nước Đức cũng không dễ dàng hòa nhập tuyệt đối vào cỗ máy vốn vận hành trơn tru dưới thời HLV Arne Slot. Thách thức thực sự với chiến lược gia người Hà Lan giờ đây không nằm ở việc đánh thức phẩm chất của Wirtz, mà là tìm đúng vị trí để anh phát huy được tất cả.

Ở những trận giao hữu đầu tiên, Wirtz cho thấy những nét chấm phá hứa hẹn. Anh chơi nổi bật trước Stoke và Milan, phối hợp đầy cảm hứng với Mohamed Salah - dấu hiệu ban đầu rằng bản hợp đồng này có thể tạo ra điểm nhấn mới cho hàng công Liverpool. Tuy nhiên, khi bước vào chiều sâu chiến thuật, mọi thứ không còn đơn giản.

Slot đã thử nghiệm Wirtz ở nhiều vai trò - từ hộ công thuần túy cho đến “số 9 ảo”. Nhưng việc tìm ra vị trí tối ưu cho tiền vệ 22 tuổi này không phải dễ. Trong hệ thống hiện tại của Liverpool, các vị trí tiền vệ công và cánh được lấp đầy bởi những cái tên chất lượng như Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo hay Ekitike. Việc "nhét" thêm Wirtz vào đội hình chính không khác gì một bài toán ghép hình phức tạp - nơi mà mỗi mảnh ghép đều đã có vị trí rõ ràng.

Tình huống của Wirtz gợi nhớ đến những bản hợp đồng “sang trọng” - nơi một cầu thủ quá giỏi lại trở thành một ca khó dùng vì đội bóng không thể hoặc không dám xáo trộn hệ thống hiện tại để phục vụ anh. Liverpool không thiếu ngôi sao, nhưng Wirtz đại diện cho một đẳng cấp khác: nhanh, sáng tạo, nhãn quan tuyệt vời và có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong vài nhịp chạm.

Chính vì vậy, Arne Slot đang đối mặt với một nhiệm vụ không nhỏ. Ông cần tạo ra không gian chiến thuật đủ linh hoạt để Wirtz có thể bộc lộ hết tiềm năng mà không phá vỡ cấu trúc cân bằng của Liverpool. Trận giao hữu với Athletic Bilbao sắp tới và trận tranh Community Shield với Crystal Palace sẽ là cơ hội để Slot thử nghiệm sâu hơn, tìm lời giải cho một bài toán không chỉ mang tính chiến thuật, mà còn mang tính chiến lược cho cả mùa giải.

Với mức phí kỷ lục bỏ ra, Liverpool không chiêu mộ Wirtz để anh chỉ ngồi ghế dự bị hoặc đóng vai phụ. Nhưng để biến anh thành trung tâm - hoặc ít nhất là mắt xích then chốt - đội bóng áo đỏ cần nhiều hơn một vài trận giao hữu ấn tượng. Họ cần một kế hoạch dài hơi, một sự thay đổi vừa đủ táo bạo, và một cách tiếp cận tinh tế để không lãng phí tài năng mà họ đang sở hữu.

Trong môn nghệ thuật gọi là bóng đá, có những lúc chiến thắng đến từ kỹ thuật, tốc độ, hay sức mạnh. Nhưng cũng có những lúc, như với trường hợp của Wirtz, chiến thắng đến từ việc biết “thêu ren” chiến thuật thật tinh xảo. Và đó chính là điều mà Arne Slot phải làm - để biến mảnh ghép đắt giá nhất Premier League thành một phần không thể thiếu trong bức tranh Liverpool mới.

