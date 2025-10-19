Liverpool lật ngược thế cờ Man United

Từng bị Man United bỏ xa cả trong lẫn ngoài sân cỏ đầu thập niên 2010, Liverpool nay đã trở lại mạnh mẽ - không chỉ giành lại vị thế trên sân mà còn trở thành đối trọng đáng gờm về tài chính.

Liverpool đã vượt MU về nhiều mặt.

Dưới bàn tay của Fenway Sports Group, “Lữ đoàn đỏ” viết nên một trong những câu chuyện phục hưng ấn tượng nhất của bóng đá hiện đại.

Từ vực thẳm 2010 đến đỉnh cao 2025

Mùa hè năm 2010, Fenway Sports Group (FSG) - tập đoàn Mỹ đứng sau đội bóng chày Boston Red Sox - mua lại Liverpool với giá chỉ 300 triệu bảng, khi CLB đang trên bờ vực phá sản. Thời điểm đó, Man United vừa đăng quang chức vô địch nước Anh thứ 19, vượt qua kỷ lục 18 lần của Anfield.

Khoảng cách giữa hai “đại kình địch” không chỉ nằm ở số danh hiệu. Về tài chính, Man United vượt trội ở mọi chỉ số. Trong năm tài chính 2010, doanh thu của họ đạt 286,4 triệu bảng, cao hơn Liverpool gần 100 triệu bảng.

Mỗi trận sân nhà, Old Trafford thu về 3,6 triệu bảng, trong khi Anfield chỉ đạt 1,5 triệu bảng. Khán đài chính cũ kỹ, dù chứa đầy ký ức của Hansen hay Dalglish, không thể đáp ứng tiêu chuẩn của một CLB châu Âu tầm cỡ.

Thậm chí ở lĩnh vực thương mại, Man United còn bứt phá mạnh mẽ với hợp đồng tài trợ khổng lồ cùng AON, giúp doanh thu năm sau tăng 25%, đạt 103 triệu bảng. Trong khi đó, Liverpool, sau triều đại hỗn loạn của George Gillett và Tom Hicks, phải vật lộn để tránh sụp đổ. “Thế cờ đã đảo ngược”, Ryan Giggs khi ấy từng nói đầy tự hào.

Từ một CLB ngập trong nợ nần và chia rẽ, Liverpool dần thay đổi dưới bàn tay của Tom Werner, John W. Henry và Mike Gordon. Họ đầu tư có chọn lọc, đặt nền tảng vững chắc thay vì đốt tiền theo xu hướng.

Trọng tâm của chiến lược nằm ở một triết lý bóng đá thông minh: tuyển dụng dựa trên dữ liệu, mua rẻ - bán cao, tái đầu tư hợp lý, và tìm đúng con người để dẫn dắt. Sự xuất hiện của Jürgen Klopp năm 2015 là mảnh ghép định mệnh.

Liverpool giờ là cỗ máy ổn định.

Từ đó, Liverpool không chỉ hồi sinh trên sân với những danh hiệu Premier League và Champions League, mà còn vươn mình thành đế chế thương mại toàn cầu.

Tháng 2 vừa qua, Liverpool công bố doanh thu thương mại 308,4 triệu bảng cho năm tài chính 2024, tạm vượt Man United. Dù sau đó “Quỷ đỏ” báo cáo 333 triệu bảng cho năm 2025, khoảng cách giờ chỉ còn rất hẹp - một kỳ tích nếu nhìn lại năm 2010.

Thỏa thuận hợp tác mới với Adidas, bắt đầu từ tháng 6 năm nay, được xem là hợp đồng lớn nhất lịch sử CLB. Nếu đạt mọi mục tiêu, doanh thu có thể lên tới 100 triệu bảng/năm - biến Liverpool thành một trong những thương hiệu bóng đá giá trị nhất thế giới.

Sự bứt phá này đến từ hai yếu tố cốt lõi: thành công thể thao và quản trị hiệu quả. Klopp giúp đội bóng chiến thắng, còn bộ máy điều hành của FSG biến chiến thắng thành tiền, rồi biến tiền thành nền tảng cho thành công tiếp theo – một chu trình khép kín và bền vững.

Man United vẫn là “cỗ máy tiền”, nhưng đã lỗi nhịp

Ở chiều ngược lại, Man United vẫn là thương hiệu toàn cầu, nhưng đang vật lộn với chính di sản của mình. Khoản nợ hơn 1 tỷ bảng, những mùa giải thất vọng, sự thiếu định hướng từ nhà Glazer, cùng các đợt sa thải hàng loạt trong bộ phận thương mại khiến “con tàu” đỏ lạc hướng.

MU đã đổi chủ, nhưng vẫn loay hoay.

Thật nghịch lý, dù mắc sai lầm suốt hơn một thập kỷ, Man United vẫn tạo ra 666,5 triệu bảng doanh thu - cao hơn đôi chút so với 613,8 triệu bảng của Liverpool. Họ vẫn là “cỗ máy in tiền”, nhưng là cỗ máy kẹt bánh răng: mạnh mẽ, ồn ào, song không còn tinh tế.

Sau 15 năm, Liverpool giờ được định giá khoảng 4 tỷ bảng - gấp hơn 13 lần số tiền FSG từng bỏ ra. Câu hỏi đặt ra: Liệu họ sẽ tiếp tục, hay tìm người kế nhiệm?

Không dễ để bán một CLB cỡ này. Man United phải mất hơn một năm để bán chưa đến 30% cổ phần. Chelsea, khi đổi chủ năm 2022, cũng phải chia nhỏ cho nhiều nhà đầu tư. Liverpool, nếu ra giá toàn bộ, chỉ có vài thế lực tài chính toàn cầu đủ sức đáp ứng.

Nhưng điều FSG lo hơn cả, không phải là tiền. Đó là tìm người kế thừa đúng tinh thần Liverpool - không lặp lại sai lầm năm 2007, khi cố chủ David Moores bán CLB cho Hicks và Gillett, mở đầu giai đoạn hỗn loạn tăm tối.

Ngày FSG bước vào Anfield, Man United giống như “người anh cả” toàn năng. 15 năm sau, “người em” Liverpool không chỉ đuổi kịp mà còn thách thức ngôi vương tài chính của bóng đá Anh.

Và khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 tối 19/10, câu hỏi không còn là “ai mạnh hơn trên sân”, mà là ai sẽ là biểu tượng của thời đại mới - CLB biết tự đổi mới để sống sót, hay CLB vẫn ngủ quên trên ánh hào quang cũ?