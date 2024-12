Liverpool bỏ xa Manchester City 14 điểm

Cái bóng của Bob Paisley vẫn còn đó khi Arne Slot đến với Anfield. Nhưng với mỗi chiến thắng, Slot đang dần xóa nhòa ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Nếu Liverpool tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay, người ta sẽ không chỉ nhớ đến Joe Fagan hay Sir Kenny Dalglish mà còn phải nhắc đến Arne Slot như một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

Không giống như Bill Shankly hay Jurgen Klopp, những người xây dựng đế chế Liverpool từ những viên gạch đầu tiên, Joe Fagan và Kenny Dalglish ngay lập tức đưa đội bóng lên đỉnh cao bằng chức vô địch ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt. Arne Slot, với sự khiêm tốn đặc trưng, thừa nhận con đường phía trước còn dài. Thế nhưng, màn trình diễn ấn tượng trước Leicester City vào ngày Lễ tặng quà thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng người hâm mộ Anfield. Liệu Slot có tiếp bước các tiền nhiệm, mang về một chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt The Kop?

Trận đấu với Leicester City bắt đầu với một cú sốc khi Jordan Ayew mở tỷ số ngay phút thứ sáu, biến những ai hy vọng Liverpool sảy chân tràn đầy hy vọng. Nhưng với những ai quen thuộc với đội bóng của Slot, đây chỉ là "bước khởi đầu chậm rãi" quen thuộc.

Cody Gakpo, người luôn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, đã vẽ nên tuyệt phẩm trong thời gian bù giờ hiệp một. Từ cánh trái, anh cắt vào và đưa bóng vào góc cao khung thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, Liverpool chứng minh vì sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Curtis Jones nhanh chóng đưa đội chủ nhà vượt lên sau đường căng ngang như đặt của Alexis Mac Allister. Và khi Mohamed Salah kết thúc một pha phối hợp hoàn hảo để nâng tỷ số lên 3-1, mọi nỗ lực phản kháng của Leicester chính thức chấm dứt.

Ngày lễ tặng quà không phải điều gì xa lạ với những màn trình diễn đỉnh cao của Liverpool. Năm 2019, họ từng nghiền nát Leicester 4-0 trên hành trình vô địch. Giờ đây, chiến thắng này là lời khẳng định rằng đội bóng dưới thời Slot không chỉ có tiềm năng mà còn đầy bản lĩnh.

Dẫu vậy, những người yêu mến Liverpool sẽ không vội ăn mừng. Slot hiểu rằng chức vô địch Premier League không dành cho kẻ mơ mộng mà là người dám vượt qua mọi thử thách. Phía trước, Arsenal và Chelsea vẫn là những cái tên đáng gờm. Và trong một mùa giải kỳ lạ khi Manchester City dường như biến mất khỏi cuộc đua, Liverpool cần duy trì sự tập trung tuyệt đối.

Điều khiến Slot trở nên đặc biệt không chỉ là khả năng chiến thuật, mà còn ở cách ông tận dụng tối đa mọi nguồn lực. Với một đội hình được củng cố bởi những ngôi sao trở lại sau chấn thương và sự xuất sắc của dàn cầu thủ trẻ, Liverpool hiện tại không chỉ mạnh mà còn đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu.

Những cổ động viên tại Anfield đã quá quen với những câu chuyện cổ tích. Họ đã chứng kiến Shankly xây dựng đế chế, Klopp hồi sinh đội bóng. Giờ đây, dưới thời Slot, một chương mới đang được viết. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Slot hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại mới của Liverpool, sánh ngang với những Dalglish, Paisley.

Liverpool của Slot đã sẵn sàng cho cuộc đua vinh quang. Và với phong độ hiện tại, ai có thể cản bước họ? Lúc này, Liverpool đã hơn Manchester CIty 14 điểm. Đáng nói, họ còn 1 trận chưa đấu. Khoảng cách giữa thầy trò Arne Slot và đội bám đuổi phía sau, Chelsea, cũng được nới rộng thành 7 điểm. Như Man City, Chelsea đã chơi nhiều hơn Liverpool 1 trận.

