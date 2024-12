Liverpool dạy cho Tottenham bài học đắt giá

Với một mục tiêu rõ ràng, Liverpool đến Tottenham như một con hổ đói, sẵn sàng xé nát mọi đối thủ. Ngược lại, chủ nhà lại tỏ ra khá thư thái, như muốn nhường sân khấu cho đối thủ thể hiện.

Sự khác biệt trong phong cách và quyết tâm tạo nên một trận đấu một chiều, khi Liverpool áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3. Tính kỷ luật, hiệu quả của Liverpool phơi bày những hạn chế trong lối chơi của Tottenham.

Liverpool đến London với một kế hoạch rõ ràng và thực dụng. Họ không quan tâm đến việc trình diễn một lối chơi đẹp mắt mà chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng. Chiến thắng là tất cả, bằng mọi giá.

Với sự đa dạng trong lối chơi, bộ tứ tấn công của Liverpool làm cho hàng phòng ngự Tottenham trở nên rối loạn. Luis Díaz với tốc độ và sự khéo léo, Ryan Gravenberch với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, Dominik Szoboszlai với những pha xử lý tinh tế và Mohamed Salah với bản năng săn bàn thiên bẩm tạo nên một bức tranh tấn công đầy màu sắc.

Quan trọng nhất, Liverpool có thể tấn công từ mọi vị trí trên sân. Trong trận đấu này, 9 cầu thủ của họ đã tạo ra những đường chuyền quan trọng, bao gồm cả thủ môn Alisson Becker và hai hậu vệ cánh.

Liverpool đến với trận đấu với một mục tiêu rõ ràng: chiến thắng. Họ chơi một lối bóng đá thực dụng, hiệu quả, trái ngược hoàn toàn với Tottenham. Dưới thời Postecoglou, "Gà trống" trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, nhưng thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết để kết liễu đối thủ. Sự khác biệt trong triết lý tạo ra một trận đấu đầy kịch tính, nhưng cuối cùng, Liverpool chứng tỏ mình là đội bóng hoàn thiện hơn.

Không thể phủ nhận, Spurs tạo ra những trận thắng đầy cảm hứng, như cách họ đánh bại Man United và ghi 7 bàn trong hai trận. Tuy nhiên, những thành tích này dường như không đủ sức thuyết phục cho một chiến lược đáng tin cậy lâu dài. Spurs có vẻ quan tâm nhiều hơn đến tính giải trí và những khoảnh khắc đẹp trên sân có thể bán được vé VIP, thay vì chú trọng đến kết quả chung cuộc.

Khác biệt giữa Tottenham và Liverpool được thể hiện qua những khoảnh khắc trên sân. Bàn thắng của Maddison mang đến một tia hy vọng cho Tottenham, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Thay vì tận dụng đà hưng phấn để dồn ép đối thủ, Spurs tỏ ra khá bị động và để Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự thiếu quyết đoán và kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ phơi bày điểm yếu chí tử trong lối chơi của đội bóng.

Chưa dừng lại ở đó, Djed Spence tỏ ra quyết liệt áp sát Trent Alexander-Arnold, nhưng điều này mang đến một hệ quả không mong muốn. Khoảng trống anh để lại đã trở thành cơ hội vàng cho Salah khai thác. Đồng thời, sai lầm cá nhân của Radu Dragusin khi bỏ lỡ vị trí đã khiến hàng phòng ngự Tottenham trở nên mong manh. Hai sai lầm này tạo điều kiện cho Liverpool duy trì thế trận áp đảo.

Những phút cuối trận, Tottenham dốc toàn lực tấn công, nhưng hàng thủ Liverpool, với kinh nghiệm dày dặn và sự tổ chức chặt chẽ, hóa giải mọi tình huống nguy hiểm. Trong khi Tottenham tỏ ra nóng vội và thiếu bình tĩnh, Liverpool lại duy trì được sự tập trung cao độ. Sự khác biệt về tâm lý và chiến thuật giúp họ bảo toàn chiến thắng.

Tottenham đã có những cơ hội vàng để thay đổi bộ mặt của đội bóng, nhưng lại không tận dụng được. Việc bỏ lỡ Arne Slot hay Luis Díaz cho thấy sự thiếu nhất quán trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng.

Thay vào đó, Spurs lại thường xuyên thay đổi HLV và không xây dựng một hệ thống quản lý ổn định. Điều này khiến Tottenham trở thành một đội bóng thiếu định hướng và khó có thể cạnh tranh với những đối thủ lớn.

Tottenham hiện đứng trước một ngã ba đường. Để vươn lên tầm cao mới, họ cần hơn những chiến thắng tức thời. Điều mà Spurs thực sự cần là một tư duy nghiêm túc và một chiến lược dài hạn.

Thay vì liên tục thay đổi HLV và mua sắm cầu thủ một cách thiếu kế hoạch, Tottenham nên tập trung vào việc xây dựng một học viện bóng đá mạnh mẽ, tạo ra một đội hình ổn định và có một triết lý chơi bóng rõ ràng. Trong khi các đối thủ như Liverpool và Manchester City đã xây dựng được những nền tảng vững chắc, Tottenham vẫn loay hoay tìm kiếm bản sắc.

Để thành công, Spurs cần học hỏi từ những đội bóng hàng đầu, đầu tư vào tương lai và xây dựng một đội bóng thực sự mạnh mẽ. Nếu không có những thay đổi căn bản, Tottenham sẽ tiếp tục lặp lại câu chuyện cũ: một mùa giải nữa trôi qua mà không có thành tích đáng kể, và hy vọng lại một lần nữa được đặt vào một mùa giải mới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.