Salah - vua phá lưới, vua kiến tạo, vua của Liverpool

Với màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng kịch tính 6-3 trước Tottenham thuộc vòng 17 Premier League rạng sáng 23/12, Salah không chỉ củng cố vị trí của mình trong lịch sử giải đấu mà còn khẳng định anh là nhân tố quyết định trong hành trình chinh phục danh hiệu mùa này của Liverpool.

Chiến thắng trước Tottenham giúp Liverpool duy trì khoảng cách 4 điểm với đội xếp sau, đồng thời mang đến một cột mốc mới trong sự nghiệp lừng lẫy của Salah. Tiền đạo người Ai Cập ghi hai bàn, kiến tạo hai lần, và phá ba kỷ lục Premier League trong một buổi tối đáng nhớ.

Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt 10 bàn thắng và 10 kiến tạo trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Đồng thời, Salah cũng là cầu thủ duy nhất đạt thành tích này trong sáu mùa giải khác nhau, vượt qua kỷ lục năm mùa của huyền thoại Wayne Rooney. Đây cũng là mùa giải thứ sáu Salah vừa ghi vừa kiến tạo trên 10 bàn - thành tích chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Tầm quan trọng của Salah trong đội hình Liverpool không chỉ nằm ở những con số. Mỗi khi đội bóng gặp khó khăn, anh luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Từ đầu mùa giải, Salah đóng góp trực tiếp vào 26 bàn thắng chỉ sau 16 trận tại Premier League - một con số choáng ngợp. Phong độ ấn tượng của anh không chỉ đưa Liverpool lên đỉnh bảng xếp hạng mà còn khiến các đối thủ cạnh tranh phải e dè.

Phát biểu sau trận đấu với Tottenham, HLV Arne Slot không giấu được sự tự hào khi nói về cậu học trò: "Salah hiểu rõ điều cần làm để duy trì phong độ ở đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một tấm gương về sự chuyên nghiệp. Salah luôn làm việc chăm chỉ để thể hiện phẩm chất của mình, và đó là lý do tại sao cậu ấy luôn tỏa sáng".

Khả năng ghi bàn của Salah là điều không phải bàn cãi, nhưng tài năng của anh còn thể hiện rõ nét ở vai trò kiến tạo. Hai đường chuyền như đặt vào trận đấu với Tottenham minh chứng cho sự tinh tế và khả năng quan sát tuyệt vời của Salah. Chính sự đa năng này đã giúp hàng công Liverpool trở nên linh hoạt và khó bị bắt bài, biến anh trở thành một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của "The Kop".

Tới nay, Salah đã có 18 bàn thắng và 15 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, chiếm vị trí số một về đóng góp vào bàn thắng tại châu Âu. Jason Burt, phóng viên của The Telegraph, ca ngợi: "Salah đang ở một đẳng cấp riêng. Anh ấy là hiện tượng thực sự của bóng đá hiện đại".

Chiến thắng 6-3 trước Tottenham là minh chứng rõ nét cho sức mạnh tấn công của Liverpool dưới thời HLV Arne Slot. Dù đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự - với tám bàn thua trong ba trận gần nhất - khả năng ghi bàn của họ là điều không thể phủ nhận.

Luis Díaz, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai và Darwin Núñez đều là những mũi nhọn nguy hiểm, nhưng Salah vẫn là ngôi sao sáng nhất. Anh không chỉ là người định đoạt những trận đấu lớn mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn đội.

Slot cũng thừa nhận ý nghĩa của việc đứng đầu bảng vào dịp Giáng sinh: "Ở vị trí này, chúng tôi hiểu rằng mình đang ở một vị trí tốt. Nhưng Premier League là giải đấu khắc nghiệt. Mỗi ba ngày, bạn phải thể hiện phong độ cao nhất. Đó là lý do tại sao giải đấu này đặc biệt và được yêu thích đến vậy".

Dù phong độ chói sáng, tương lai của Salah vẫn là một dấu hỏi lớn. Hợp đồng của anh với Liverpool sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, và bản thân có thể tự do đàm phán với các đội bóng nước ngoài từ tháng 1.

Nhiều đội bóng lớn, bao gồm Paris Saint-Germain và các câu lạc bộ Saudi Arabia, đã bày tỏ sự quan tâm đến Salah. Mỗi lần trả lời phỏng vấn, Salah đều để ngỏ khả năng ra đi, như lời anh nói sau trận gặp Tottenham: "Tôi tự hào về những gì mình đạt được tại Liverpool, nhưng nơi nào kết thúc sự nghiệp của mình, tôi cũng sẽ hạnh phúc".

Sự không chắc chắn về tương lai của Salah chắc chắn sẽ là một bài toán đau đầu cho Liverpool. HLV Slot và ban lãnh đạo đội bóng sẽ cần làm mọi cách để giữ chân ngôi sao quan trọng nhất của mình, nhất là trong bối cảnh họ đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch.

Mohamed Salah như một viên ngọc quý trong đội hình Liverpool. Ánh hào quang của anh làm sáng bừng hàng công, thắp lửa chiến thắng cho toàn đội, giúp Liverpool chinh phục những thử thách cam go nhất Dù tương lai có thể chưa rõ ràng, nhưng ở hiện tại, Salah vẫn là người dẫn đường, là cầu thủ mà mọi đối thủ phải dè chừng. Và nếu Liverpool có thể nâng cao chức vô địch Premier League vào cuối mùa, chắc chắn công lớn nhất sẽ thuộc về "Vị vua Ai Cập" này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.