Khi cổ vũ Jennie ở Coachella, Lisa vô tình lộ hình nền điện thoại là bạn trai Frédéric Arnault. Hai người có hơn 2 năm hẹn hò.

Ngày 14/4, Jennie biểu diễn trên sân khấu Outdoor Theatre tại Coachella 2025. Hai thành viên cùng nhóm là Rosé và Lisa đến ủng hộ nữ thần tượng. Trong quá trình cổ vũ đồng nghiệp và quay lại các phần trình diễn, Lisa vô tình để lộ hình nền điện thoại là bạn trai Frédéric Arnault. Điều này khẳng định mối quan hệ vẫn khăng khít của em út nhóm BlackPink với bạn trai giàu có.

Lisa và Frédéric Arnault vướng tin hẹn hò từ tháng 7/2023 khi một tài khoản mạng khẳng định thường xuyên nhìn thấy hai người hẹn hò tại một nhà hàng ở Paris, Pháp. Thời điểm đó, YG Entertainment, công ty quản lý của BlackPink không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Sau đó, cả hai giữ im lắng về nghi vấn tình cảm nhưng họ không che giấu mối quan hệ.

Lisa lộ hình nền điện thoại là bạn trai doanh nhân.

Họ thường xuyên được phát hiện dùng đồ đôi, đi ăn hoặc du lịch cùng nhau. Hồi cuối năm 2014, tờ Teenee đưa tin Frédéric Arnault có mặt tại Thái Lan. Doanh nhân trẻ được cho là đến Thái Lan để ủng hộ bạn gái Lisa diễn show cuối năm và gặp mặt gia đình cô. Frédéric Arnault được bắt gặp đi cùng mẹ con Lisa ở trung tâm thương mại hoặc đi chùa cầu may. Những ngày đầu năm mới, Lisa cũng dành thời gian bên bạn trai Frédéric Arnault ở quê nhà Thái Lan.

Cách đây 2 ngày, Lisa cũng trình diễn ở tại Coachella. Lisa mở màn bằng ca khúc Rockstar, tiếp nối với loạt hit solo như New Woman, FXCK UP THE WORLD, Chill và LALISA. Giọng hát ổn định cùng năng lượng bùng nổ của cô khiến khán giả liên tục reo hò. Phong cách trình diễn tự tin, kết hợp vũ đạo sắc nét, giúp cô chinh phục hàng chục nghìn người xem. Tuy nhiên, nhiều động tác vũ đạo của Lisa bị chỉ trích là quá gợi cảm, phản cảm.