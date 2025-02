Lily Collins có con nhờ phương pháp mang thai hộ

Lily Collins và Charlie McDowell vừa chào đón con đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ sau hơn ba năm kết hôn.

Theo Page Six, nữ diễn viên Lily Collins thông báo có con đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ, sau hơn ba năm kết hôn với đạo diễn Charlie McDowell.

Ngôi sao Emily in Paris chia sẻ bức ảnh đáng yêu của con trên Instagram cá nhân, trong bài đăng chung với chồng. Cô viết: “Chào mừng con đến với thế giới của chúng ta. Không ngôn từ nào có thể diễn tả lòng biết ơn vô hạn của chúng tôi dành cho người mang thai hộ tuyệt vời và những ai đã giúp đỡ trên hành trình này. Yêu các bạn vô cùng".

Lily và Charlie cũng đăng kèm một bức ảnh của con gái. Trong hình, bé Tove (tên ở nhà của con Lily Collins) mặc bộ đồ liền màu be cùng chiếc mũ đồng màu thêu họa tiết hoa. Nữ diễn viên đặt nhẹ tay lên bụng con. Chiếc nôi cũng được phủ một tấm chăn thêu tên cô bé.

Theo TMZ, người mang thai hộ của ngôi sao Emily in Paris đã sinh con vào đầu tuần trước tại Bắc California.

Lily Collins đăng hình con lên Instagram.

Lily Collins lần đầu tiên dấy lên tin đồn hẹn hò với đạo diễn 41 tuổi vào tháng 7/2019, sau khi gặp nhau trên trường quay bộ phim Gilded Rage. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ chuyện tình lên mạng xã hội và đã tuyên bố đính hôn vào tháng 10/2020.

Trước đó, Charlie từng chia sẻ mong muốn có con: "Chúng tôi muốn có con và bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc sống, vậy nên hãy chờ xem khi nào điều đó xảy ra", đạo diễn Summer Book nói với E! News vào tháng 10/2024.

Lily bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009, nhanh chóng tạo được dấu ấn trong các bộ phim như The Blind Side (2009), Mirror Mirror (2012), và đặc biệt là vai diễn trong Emily in Paris (2020) - một series nổi tiếng của Netflix. Bộ phim giúp cô nhận được sự chú ý toàn cầu. Cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh, bao gồm Love, Rosie (2014), To the Bone (2017) và Mank (2020).

Charlie bắt đầu sự nghiệp đạo diễn với The One I Love (2014), một bộ phim độc lập kết hợp yếu tố tâm lý và khoa học viễn tưởng, nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình. Anh cũng đạo diễn Windfall (2022).