Liệu pháp 'thuận tự nhiên' trong Đông y

Khi dùng thuốc Đông y, các triệu chứng của bệnh sẽ không được đẩy lùi ngay lập tức, mà giảm một cách từ từ. Các triệu chứng này là cách để cơ thể biểu đạt sự bất thường ra ngoài.

Trong Đông y, việc ngâm mình trong nước nóng để cơ thể đổ mồ hôi được xem là một phương pháp thải độc. Ảnh minh họa: L.C.

Ngoài cách giúp đỡ cơ thể lên tiếng, Đông y còn hỗ trợ động viên một cơ thể mệt mỏi không thể lên tiếng có thể thoải mái giãi bày nỗi lòng, chữa trị bệnh tật thông qua phương pháp kích thích mâu thuẫn bên trong.

Ví dụ như tình trạng nổi mề đay sưng ngứa trên da, tương tự như bệnh viêm lỗ chân lông trong Tây y. Viêm lỗ chân lông nhẹ thì gây sưng phù nhức nhối, nặng sẽ gây viêm mô tế bào, ảnh hưởng tới các mô dưới da, thậm chí có thể dẫn đến ung thư máu nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng có người nổi mề đay lại không bị sưng cũng không bị ngứa, cứ kéo dài mãi mà không khỏi, Đông y nhận định tình trạng này là cơ thể thiếu chính khí để đẩy chất độc ra ngoài, nói một cách dễ hiểu tức là cơ thể không còn sức lực để lên tiếng báo động, chứ đừng nói đến có sức để chiến đấu với vi khuẩn, virus - vì cuộc chiến này không hề cân sức, nên chẳng thể giao chiến, bởi vậy làn da mới không có dấu hiệu sưng đỏ đau nhức thường thấy của triệu chứng viêm.

Vì không thể giao đấu nên cuộc chiến cũng chẳng thể kết thúc, loại mề đay này sẽ tồn tại trong thời gian dài thậm chí trầm trọng hơn. Vậy ta phải làm sao? Đông y có một phương thuốc đặc hiệu gọi là Thấu Nùng Tán - ý nghĩa đúng như tên gọi, có thể đẩy mủ độc ra ngoài, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn rồi mới giải quyết mâu thuẫn.

Vị thuốc chính của Thấu Nùng Tán không phải thuốc thanh nhiệt giải độc, mà là hoàng kỳ, đương quy với công dụng bổ máu, nuôi dưỡng chính khí, dựa trên cơ sở đó phối hợp với sơn giáp, xuyên khung, tạo giác thích (còn gọi là gai bồ kết) có công dụng tan bầm, lưu thông máu, cho cơ thể một chỗ dựa và cơ hội được tự do lên tiêng, mượn chính khí của cơ thể để đẩy mủ độc ra ngoài.

Trong thực tế, Đông y còn sử dụng các loại thuốc giúp cơ thể đổ mồ hôi, nôn ói và đi ngoài. Tuy nhìn thì như khiến triệu chứng bệnh nặng thêm, nhưng thực ra là đang giúp cơ thể lên tiếng, tuân theo các chức năng của cơ thể, để chúng phát huy hết công dụng.

Từ quan điểm trên, Đông y có xu hướng tuân theo liệu pháp tự nhiên, "tự nhiên" ở đây không chỉ nói Đông y dùng thuốc thuần tự nhiên, mà còn tuân theo quy luật tự nhiên của cơ thể để chữa bệnh và dưỡng sinh.