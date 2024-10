Liên tục xảy ra cháy rừng tại huyện Vân Đồn sau bão Yagi

Sau bão số 3, Quảng Ninh có trên 117.000 ha rừng bị tàn phá, riêng huyện Vân Đồn có 15.276 ha. Lượng cây gãy đổ, bật gốc, khô héo cành rất lớn, người dân tranh thủ dọn, đốt thực bì, nguy cơ gây cháy cao.

Tại huyện Vân Đồn trong một tuần qua đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 30ha rừng sản xuất.

Mới đây tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, vào khoảng 13 giờ, ngày 3/10, người dân phát hiện cháy rừng bạch đàn tái sinh tại đảo Cống Đông. Ủy ban Nhân dân xã đã huy động hàng trăm người dân và lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, triển khai phương án chữa cháy, phát đường băng cản lửa.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế. Thế nhưng, thời tiết hanh khô kèm theo gió mùa, đã khiến đám cháy bùng phát trở lại trong sáng 4/10. Ước tính thiệt hại đến 11 giờ cùng ngày là khoảng 20 ha rừng trồng.

Ông Bùi Hải Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thắng Lợi thông tin, hiện nay có gió to nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, dù đã phát đường băng cản lửa rộng nhưng gió to khiến lửa vẫn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ủy ban Nhân dân xã đã liên hệ với Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhờ hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tập trung xử lý cháy ở khu vực giáp khu dân cư để đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Hiện nay, các xã được trang bị từ 2-3 máy thổi gió đeo vai phòng, chống cháy rừng, tuy nhiên với diện tích cháy lớn, sức gió mạnh, số lượng máy ít, việc chữa cháy càng trở nên khó khăn.

Đến khoảng 11 giờ ngày 4/10, các lực lượng vẫn đang tiếp tục căng mình chữa cháy, ưu tiên phát đường băng cản lửa, ngăn chặn cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ, nếu phát hiện hành vi gây cháy sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 ngày 1/10, tại thôn Tiền Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn người dân phát hiện vụ cháy rừng keo, bạch đàn và thông của một số hộ dân, gây thiệt hại khoảng 10 ha rừng trồng.

Ngày 28/9, tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Biên phòng Quan Lạn cũ với khu vực đồi của người dân thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn cũng xảy ra vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 2ha rừng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân xây dựng lăng mộ và đốt thực bì, cành cây gây cháy.

Trước nguy cơ cao về cháy rừng sau bão số 3, cơ quan chức năng khuyến cáo, các chủ rừng, người dân trồng rừng cần kiểm tra, thường xuyên phát dọn tuyến đường băng cản lửa, đảm bảo cho người và phương tiện có thể di chuyển trong khu vực nếu xảy ra cháy.

Người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, không tự ý đốt thực bì, việc thu gom cây, cành bị gãy đổ tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đối với các trường hợp có hành vi gây cháy, xâm phạm đến an toàn của rừng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh, có tính răn đe để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.

