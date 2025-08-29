Lịch trả lương hưu tháng 9 vào ngày nào?

Các địa phương đã có thông báo lịch chi trả lương hưu tháng 9. Theo đó, lịch chi trả lương hưu tháng 9 sẽ thay đổi do trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký hưởng qua tài khoản cá nhân (ATM).

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, do ngày 2/9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên cơ quan BHXH dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/9, việc chi trả bằng tiền mặt cho gần 3.500 người thì cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4/9”.

Được biết, trong tháng 8/2025, đơn vị đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 598.673 trường hợp với tổng số tiền hơn 4.140 tỉ đồng . Trong đó, số người nhận qua tài khoản cá nhân là 595.237 người (tỉ lệ 99.42%), với số tiền là hơn 4.096 tỉ đồng ; số người nhận bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi trả là 3.436 người (tỉ lệ 0.58%) với số tiền trên 43,6 tỉ đồng ...

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị sẽ trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 9 năm 2025 vào tài khoản cá nhân của người hưởng trên địa bàn Tỉnh, bắt đầu từ ngày 3/9/2025.

BHXH Quảng Ninh lưu ý, trường hợp người hưởng chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH do kê khai sai thông tin về tài khoản cá nhân, đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH (hoặc cơ quan Bưu điện) để thay đổi thông tin đúng, kịp thời và nhận chế độ ngay trong tháng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt - Bưu điện chi trả bằng tiền mặt, bắt đầu từ ngày 3/9/2025 đến hết ngày 6/9/2025 tại các điểm chi trả. Nếu người hưởng có nhu cầu nhận lư ơng hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn.

Tổng số người nhận chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt 92,7%; số người nhận trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân đạt 99,5%; số người nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 100%.