ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, việc điều chỉnh này sẽ là một “liều thuốc” kịp thời giảm bớt gánh nặng chi tiêu, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng 7,2% so với mức hiện hành, trùng với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ.

Trong bối cảnh giá cả liên tục leo thang, việc tăng lương tối thiểu vùng mang theo một kỳ vọng rất lớn và chính đáng từ phía người lao động.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, việc điều chỉnh này sẽ là một “liều thuốc” kịp thời giảm bớt gánh nặng chi tiêu, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Nữ đại biểu phân tích, lạm phát là một thực tế kinh tế không thể tránh khỏi. Nếu lương tối thiểu không được điều chỉnh kịp thời để bù đắp sự tăng giá của hàng hóa, dịch vụ, thì thu nhập thực tế của người lao động sẽ bị giảm sút, khiến đời sống của họ ngày càng khó khăn.

Việc bù đắp trượt giá giúp duy trì sức mua, đảm bảo rằng mức sống của người lao động không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến động thị trường.

Tăng lương tối thiểu vùng: “Liều thuốc” giảm gánh nặng chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Tăng lương phải đảm bảo bù đắp được trượt giá

Theo ĐBQH đoàn Lâm Đồng, mức lương tối thiểu vùng là cơ sở để tính toán các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Khi lương tối thiểu tăng, các quyền lợi này của người lao động cũng sẽ tăng lên, giúp họ có được sự bảo vệ tốt hơn trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay khi về hưu.

Đại biểu Tú Anh tin tưởng, việc tăng lương tối thiểu vùng có tác động tích cực đến việc giảm khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp lao động, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng xã hội công bằng hơn. Đồng thời, việc tăng lương tối thiểu vùng phải đảm bảo nguyên tắc cơ bản là bù đắp được trượt giá, đảm bảo mức sống tối thiểu.

“Việc tăng lương tối thiểu vùng phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản là bù đắp được trượt giá và đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Đây là hai yếu tố then chốt để đảm bảo công bằng và duy trì động lực cho lực lượng lao động”, bà Tú Anh chia sẻ.

Đối với đảm bảo mức sống tối thiểu, theo đại biểu, mức lương tối thiểu không chỉ là con số trên giấy mà nó phải đủ để người lao động và gia đình họ trang trải các nhu cầu thiết yếu như ăn, ở, đi lại, học tập, y tế ở mức cơ bản nhất.

“Nếu mức lương tối thiểu không đủ đáp ứng những nhu cầu này, người lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không thể tái tạo sức lao động, ảnh hưởng đến năng suất và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế”, bà nói.

Cũng theo đại biểu, khi thu nhập được cải thiện, người lao động sẽ có tinh thần phấn chấn hơn, yên tâm làm việc, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Và mức lương tốt hơn là thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp và Nhà nước đến đời sống người lao động, giúp họ cảm thấy được trân trọng và có động lực gắn bó lâu dài với công ty.

Cần giải pháp đồng bộ 3 bên

Theo ý kiến chuyên gia, mặc dù mức tăng hiện tại có thể chưa đạt đến “lương đủ sống”, nhưng nó là một bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để các bên tiếp tục đàm phán và hướng tới mục tiêu này trong tương lai, giúp người lao động có cuộc sống thực sự ổn định.

Để việc tăng lương tối thiểu vùng thực sự mang lại hiệu quả bền vững, đại biểu Tú Anh cho rằng, cần có một chuỗi các giải pháp đồng bộ từ cả phía người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước.

Đối với người lao động, cần nâng cao năng lực và kỹ năng, thích ứng với công nghệ mới, đồng thời cần tiết kiệm và quản lý chi tiêu hiệu quả.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) - Ảnh: Media Quốc hội

“Mặc dù lương tăng, người lao động cũng cần có ý thức tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh để đảm bảo cuộc sống ổn định và có tích lũy”, bà Tú Anh nói.

Đối với doanh nghiệp, cần đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất, thay vì chỉ dựa vào lợi thế nhân công giá rẻ, doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ, tự động hóa, cải tiến quy trình sản xuất để tăng năng suất lao động. Năng suất tăng sẽ bù đắp chi phí lương tăng, thậm chí còn giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận.

Bên cạnh lương, doanh nghiệp cần quan tâm đến các chính sách phúc lợi khác như bảo hiểm, thưởng, hỗ trợ nhà ở, đi lại, tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn để giữ chân và thu hút người lao động giỏi.

Nhà nước cần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, theo đại biểu đây là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo giá trị của đồng tiền và sức mua của người lao động. Chính phủ cần có các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý.

Cùng với đó, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch về thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề để người lao động có định hướng học tập, nâng cao kỹ năng phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy định về lương tối thiểu vùng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động; cải cách thủ tục hành chính...

“Dù có thể chưa đủ để giúp người lao động có một cuộc sống dư dả, nhưng mức tăng này chắc chắn sẽ là một sự hỗ trợ đáng kể, giúp họ bù đắp phần nào chi phí sinh hoạt cơ bản đang ngày càng đắt đỏ, giúp giảm áp lực cơm áo gạo tiền, mang lại sự an tâm hơn cho người lao động trong cuộc sống hàng ngày”, bà Tú Anh nói.