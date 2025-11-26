Lịch sử vận động của loài người biến đổi thế nào qua nghìn năm?

Thói quen vận động hàng ngày đang dần biến mất khi chúng ta chuyển sang một xã hội nơi con người làm việc chủ yếu bằng đầu óc thay vì lao động chân tay. Vậy chúng ta làm gì?

Không có giải pháp cấp tốc

Tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất chủ động vừa mang tính cổ xưa, vừa khá mới mẻ. Từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã vận động thể chất trong cuộc sống hằng ngày, vì họ phải săn bắt để có thức ăn, và trong những giai đoạn khó khăn, họ phải di chuyển hàng trăm dặm để tìm nguồn thực phẩm.

Cho đến khoảng những năm 1950, hầu hết các công việc đều đòi hỏi phải vận động và lao động chân tay. Cuộc sống thường nhật lúc đó vốn đã bao gồm vận động, và điều này góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, mặt trái là một chấn thương về thể chất có thể khiến một người mất khả năng lao động - và đồng thời ảnh hưởng đến khả năng kiếm sống - vĩnh viễn.

Thói quen vận động hằng ngày đang dần biến mất khi chúng ta chuyển sang một xã hội nơi con người làm việc chủ yếu bằng đầu óc thay vì lao động chân tay. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta thích nghi. Nếu cách đây một trăm năm ai đó nói rằng họ định đi chạy bộ, chắc bạn sẽ thắc mắc: “Ủa, chạy gì vậy? Bị ai rượt à?”. Chạy bộ để chủ động giữ gìn sức khỏe là một khái niệm khá mới, nhưng ngày nay ai cũng hiểu rằng chăm sóc sức khỏe từ sớm luôn tốt hơn là đợi tới khi ngã bệnh mới tìm cách chữa.

Vận động từ bản năng sinh tồn của loài người phát triển thành một hoạt động có chủ đích. Ảnh: SciTechDaily.

Ngày nay, nhiều người - đặc biệt là trong ngành công nghệ - chủ yếu dùng trí óc để làm việc thay vì vận động cơ thể. Và điều đó dẫn đến chuyện này, như đồng sáng lập của tôi, Alexa Meyer, từng nói: kiệt sức chính là chấn thương nghề nghiệp của thế kỷ 21. Tâm trí không khỏe thì kết quả công việc cũng khó mà tốt được. Dù ở cơ quan hay ở nhà - trong mọi khía cạnh cuộc sống - chúng ta cần chủ động chăm sóc tinh thần và cảm xúc của mình như chăm sóc sức khỏe thể chất vậy. Nếu thế giới không bắt đầu nhìn nhận điều này nghiêm túc, thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tinh thần toàn cầu.

Nhiều người thường tin rằng nếu không bị bệnh thì có nghĩa là khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn hỏi một người đặt sức khỏe thể chất lên hàng đầu - người ngủ đủ tám tiếng mỗi đêm, tập thể dục đều đặn và ăn uống hợp lý - họ sẽ nói rằng: không bị bệnh không có nghĩa là cơ thể bạn đang thực sự ở trạng thái tốt. Điều tương tự cũng đúng với sức khỏe cảm xúc - bạn có thể không gặp phải những cơn hoảng loạn hàng ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang ổn về mặt tinh thần.

Cũng giống như không có viên thuốc thần kỳ nào giúp bạn có cơ bụng sáu múi, thì cũng không có giải pháp cấp tốc cho tình trạng kiệt sức trong công việc hoặc trục trặc trong hôn nhân. Sự thay đổi và phát triển cá nhân đòi hỏi sự nỗ lực kiên trì và có định hướng. Để phát triển bản thân và đạt được tiềm năng lớn nhất, bạn không cần những nguyên tắc chung chung. Bạn cần một kế hoạch luyện tập cụ thể.

Khi tập luyện cho một cuộc thi ba môn phối hợp, bạn không chỉ đơn thuần đọc về chạy bộ, đạp xe và bơi lội trong hai tháng. Bạn phải đặt mục tiêu luyện tập dựa trên kiến thức của mình, tập luyện chuyên cần bằng những phương pháp đã được kiểm chứng, và theo dõi tiến trình để đảm bảo không đi lệch hướng. Bạn cũng cần ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ cộng đồng xung quanh.

Không ai hoàn thành, chứ chưa nói đến việc giành chiến thắng, trong một cuộc thi ba môn phối hợp, chỉ vì một ý nghĩ bột phát. Việc đó cần một hệ thống đáng tin cậy và sự cam kết hành động mỗi ngày. Một hệ thống tốt sẽ hướng dẫn bạn: làm những việc này theo thứ tự này, và bạn sẽ đạt được kết quả như mong đợi vào ngày thi đấu. Làm theo kế hoạch, và bạn sẽ thấy kết quả. Vậy tại sao rèn luyện cảm xúc lại phải khác?

Nhu cầu được hỗ trợ là có thật. Nhiều người nổi tiếng đang công khai chia sẻ về những khó khăn mà họ gặp phải với sức khỏe tinh thần. Sách, ứng dụng và các khóa học đang cố gắng lấp đầy khoảng trống đó, nhưng đến nay vẫn chưa có tài liệu nào đưa ra một kế hoạch luyện tập cụ thể cho sức khỏe cảm xúc. Các chuyên gia có thể nói rất nhiều về sức khỏe tinh thần nhưng lại không cung cấp con đường cụ thể để đạt được điều đó. Chúng ta có thể chi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô cho phòng gym, pilates hoặc lớp đạp xe trong studio khi mặc trang phục thể thao hàng hiệu, nhưng lại không đầu tư tương xứng cho tinh thần của mình.

Tôi muốn thay đổi điều đó.