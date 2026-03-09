Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

  • Thứ hai, 9/3/2026 15:13 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp, cán bộ, công chức, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hàng năm.

Lich nghi le anh 1

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, dịp 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày. Ảnh: Duy Phạm.

Cụ thể, các dịp nghỉ trong năm gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước mình.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày lễ, tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Như vậy, tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy, ngày 25/4 đến hết thứ hai - 27/4.

Tiếp đó, hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại hai ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Chính vì điều này, mạng xã hội đã lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30/4 và 1/5, kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, vừa qua, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vẫn thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, không có thêm đề xuất mới. Vì thế, cán bộ, công chức, lao động không được nghỉ 9 ngày liên tiếp (từ 25/4 đến ngày 3/5) như thông tin được lan truyền trước đó.

Về quy định làm thêm giờ, theo quy định, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Về mức lương làm thêm giờ, người lao động làm thêm dịp lễ, tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường.

Bộ Nội vụ lên tiếng trước tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

12:28 6/3/2026

Sau Tết, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 7 ngày vào hai dịp lễ lớn

Nếu tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy ngày 25/4 đến hết thứ hai - ngày 27/4. Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

09:40 23/2/2026

Sau Tết Nguyên đán, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ dài ngày

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9, kéo dài liên tiếp 3-5 ngày.

16:27 22/2/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://tienphong.vn/lich-chinh-thuc-nghi-gio-to-hung-vuong-va-304-15-post1825969.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Lịch nghỉ lễ Nghỉ lễ Lịch nghỉ Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4

    Đọc tiếp

    Tranh xe dap dien, xe tai lat ngang tren quoc lo hinh anh

    Tránh xe đạp điện, xe tải lật ngang trên quốc lộ

    4 phút trước 15:20 9/3/2026

    0

    Sáng 9/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe ôtô tải bị lật ngang giữa đường, làm giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

    Lua chay lan nhieu nha trong hem nho o TP.HCM hinh anh

    Lửa cháy lan nhiều nhà trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

    14 phút trước 15:10 9/3/2026

    0

    Ngày 9/3, đại diện UBND phường Minh Phụng (TP.HCM) cho biết Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lan nhiều nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý