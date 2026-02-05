LHQ kêu gọi Nga, Mỹ quay lại đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân

Ông Guterres kêu gọi Mỹ và Nga lập tức quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục các cơ chế kiểm soát hạt nhân có thể kiểm chứng, giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh toàn cầu.

Ngày 4/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực sẽ trở thành “thời khắc nghiêm trọng” đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay trước khi Hiệp ước New START hết hạn ngày 5/2, Tổng thư ký António Guterres cảnh báo các hệ quả nghiêm trọng nếu để những giới hạn mang tính ràng buộc pháp lý đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga hết hiệu lực, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, thế giới đang bước vào một giai đoạn chưa từng có tiền lệ, khi không còn bất kỳ văn kiện pháp lý nào kiểm soát kho vũ khí của hai siêu cường hạt nhân này.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng cho rằng bước ngoặt này là thời điểm phù hợp để tái định hình các khuôn khổ kiểm soát vũ khí giữa lúc môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi, đồng thời hoan nghênh tuyên bố của các nhà lãnh đạo Mỹ-Nga thừa nhận sự nguy hiểm của một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới.

Ông Guterres kêu gọi Mỹ và Nga lập tức quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục các cơ chế kiểm soát hạt nhân có thể kiểm chứng, giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh toàn cầu.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Mỹ (ACA) Daryl Kimball ngày 2/2 cho biết Mỹ và Nga có thể khởi động các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân ngay cả sau khi Hiệp ước New START hết hạn ngày 5/2.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế của New START trong vòng 1 năm sau ngày 5/2/2026, với điều kiện Mỹ có hành động tương tự.