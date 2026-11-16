Lexus ES 2026 đặt trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm

Lexus ES 2026 kết hợp thiết kế tối giản, trải nghiệm đa giác quan và không gian rộng rãi ở mọi hàng ghế, đặt cảm nhận của người dùng làm trung tâm.

Với nhóm khách hàng doanh nhân và thành đạt, ôtô không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là không gian riêng để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc cho bản thân. Đó có thể là phút giây lắng nghe bản nhạc yêu thích sau giờ làm, thư giãn trước cuộc hẹn quan trọng hay chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Bởi vậy, khái niệm “không gian sống thứ ba” ngày càng được nhắc đến trong câu chuyện về ôtô - nơi nằm giữa ngôi nhà và nơi làm việc, đòi hỏi sự êm ái, an toàn và tiện nghi để đồng hành chủ nhân nhiều giờ mỗi ngày.

Lexus giải bài toán kết hợp sự thoải mái, công nghệ và trải nghiệm cá nhân trong khoang lái theo cách tiết chế, không phô trương trên ES thế hệ mới ra mắt vào tháng 10. Mẫu xe theo định hướng “Making Luxury Personal”, đặt cảm nhận cá nhân của người dùng làm trung tâm.

Sang trọng theo tinh thần tối giản

Không khó để nhận ra xu hướng tối giản ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Từ thiết kế nhà ở, không gian làm việc đến đồ công nghệ, người dùng dần đề cao sự gọn gàng, tinh tế thay vì cố đưa thật nhiều chi tiết vào cùng một không gian.

Hãng xe sang Nhật Bản theo đuổi triết lý thiết kế này trên Lexus ES 2026 thông qua ngôn ngữ “Clean Tech x Elegance”, kết hợp sự tinh giản của công nghệ và nét thanh lịch đặc trưng của thương hiệu.

Không gian khoang lái Lexus ES 2026 nhìn từ hàng ghế sau.

Bước vào khoang lái Lexus ES 2026, người dùng có thể nhận thấy nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Hãng xe Nhật Bản thiết kế lại khu vực táp-lô, hạn chế chi tiết trang trí phức tạp và bố trí bề mặt phẳng, liền mạch. Khu vực điều khiển cũng gọn gàng hơn, tạo cảm giác thoáng đãng cho cả người lái lẫn hành khách phía trước.

Lexus lần đầu giới thiệu công nghệ nút điều khiển ẩn thông minh Hidden Switches trên ES mới. Thay vì dùng hàng loạt nút bấm cơ học như trước, hãng đặt phím chức năng bên dưới bề mặt nội thất. Biểu tượng điều khiển gần như biến mất khi không sử dụng và phát sáng khi cần tương tác, giúp người lái dễ nhận diện vị trí từng chức năng.

Dù mang thiết kế phẳng tương tự phím cảm ứng, nút điều khiển vẫn có phản hồi khi nhấn. Nhờ đó, người lái có thể thao tác chức năng quen thuộc, không phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình giải trí trung tâm.

Hidden Switches lần đầu xuất hiện trên Lexus ES.

Thay đổi này cho thấy Lexus không đơn thuần loại bỏ nút bấm để tạo khoang lái hiện đại hơn. Hãng giữ lại thao tác cần thiết và khiến công nghệ gọn gàng, ít gây xao nhãng hơn. Trên ES 2026, khoang nội thất sang trọng không nhất thiết cần nhiều màn hình, nút bấm hay chi tiết trang trí cầu kỳ.

Trải nghiệm đa giác quan trong khoang xe

Âm nhạc là yếu tố nhiều người quan tâm mỗi khi bước lên ôtô, đặc biệt là mẫu xe cao cấp. Có người muốn nghe giai điệu nhẹ nhàng để thư giãn, người khác thích nhạc sôi động để lấy lại tinh thần trước cuộc hẹn tiếp theo.

Thế nhưng, âm nhạc chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của người ngồi trên xe. Ánh sáng, nhiệt độ và chất lượng không khí cũng quyết định mức độ thoải mái của hành khách suốt chuyến đi.

Lexus kết hợp toàn bộ yếu tố này trên ES 2026 để tạo trải nghiệm đa giác quan, đồng thời cho phép khách hàng điều chỉnh không gian nội thất theo sở thích cá nhân.

Điểm nhấn thị giác đến từ hệ thống chiếu sáng bề mặt kết hợp ốp trang trí Bamboo Layering trên phiên bản đầu bảng. Lexus lấy cảm hứng từ đường vân tre quen thuộc trong văn hóa Nhật Bản, sau đó kết hợp nhiều lớp vật liệu để tạo hiệu ứng chiều sâu khi ánh sáng chiếu qua.

Vào ban ngày, chi tiết trang trí giữ vẻ tối giản, hài hòa với thiết kế chung của khoang nội thất. Khi trời tối, hệ thống đèn làm nổi bật đường vân, tạo diện mạo khác cho không gian bên trong xe.

Lexus phát triển 14 chủ đề ánh sáng tĩnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên và 6 hiệu ứng ánh sáng động. Người dùng nhờ đó có thể thay đổi bầu không khí trong cabin, từ ánh sáng dịu nhẹ sau giờ làm đến gam màu sinh động hơn trong chuyến đi cuối tuần.

Ốp trang trí Bamboo Layering và loa Mark Levinson trên cánh cửa Lexus ES 2026.

Bên cạnh thị giác, Lexus cũng đầu tư cho trải nghiệm thính giác trên ES thế hệ mới. Hãng trang bị hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa, kết hợp cải tiến khả năng cách âm của cabin. Hệ thống tái tạo âm thanh chi tiết hơn, giúp người dùng thưởng thức bản nhạc yêu thích, ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.

Lexus nâng cấp thêm trải nghiệm nhiệt độ và chất lượng không khí trong xe. Hệ thống Climate Concierge phối hợp chức năng điều hòa và tiện nghi ghế ngồi để duy trì nhiệt độ phù hợp. Công nghệ nanoe X hỗ trợ khử mùi, cải thiện chất lượng không khí trong cabin.

Sự kết hợp này không đơn thuần nhằm tạo ra một chiếc ôtô nhiều công nghệ. Lexus muốn chủ xe chủ động thiết lập cách thư giãn phù hợp bản thân, thay vì thích nghi với không gian nội thất cố định.

Một bản nhạc quen thuộc, ánh sáng nhẹ nhàng hay nhiệt độ vừa đủ có thể giúp những phút ngồi trên xe dễ chịu hơn. Khi phải di chuyển giữa nhiều lịch trình, đó là khoảng nghỉ đáng quý trong ngày.

Không gian dễ chịu cho mọi hàng ghế

Nhiều người dành phần lớn thời gian trên ôtô ở hàng ghế sau, từ chuyến công tác, di chuyển ra sân bay đến quãng đường về nhà sau giờ làm. Đôi khi, vài phút ngồi trên xe là khoảng thời gian hiếm hoi để họ nghỉ ngơi, chợp mắt hoặc chuẩn bị tinh thần trước cuộc họp quan trọng.

Vì vậy, bên cạnh công nghệ dành cho người lái, Lexus chú trọng cải thiện trải nghiệm của hành khách trên ES thế hệ mới.

Hàng ghế sau Lexus ES 2026 bọc da tông nâu, có bệ tỳ tay trung tâm.

Hãng xe Nhật Bản gọi định hướng này là “Pleasant Time for All Seats”, tạo khoảng thời gian thư thái cho mọi vị trí ghế ngồi. So với thế hệ tiền nhiệm, Lexus ES 2026 có chiều dài tổng thể tăng 170 mm, đạt 5.145 mm. Chiều dài cơ sở tăng 80 mm, đạt 2.950 mm, giúp mở rộng khoảng cách giữa 2 hàng ghế.

Thay đổi này giúp người thường xuyên ngồi phía sau thoải mái hơn. Khoảng để chân rộng hơn cho phép hành khách dễ thay đổi tư thế, hạn chế cảm giác gò bó trong chuyến đi dài.

Không dừng ở kích thước, Lexus phát triển thế hệ ghế ngồi mới có thiết kế thanh mảnh và cấu trúc công thái học đa lớp. Hãng điều chỉnh cấu trúc ghế để nâng đỡ cơ thể tốt hơn khi xe vào cua hoặc chuyển hướng.

Lexus nâng cao vị trí ghế để hành khách dễ ra vào xe và cải thiện tầm quan sát ra bên ngoài. Hàng ghế sau cũng thay đổi tư thế ngồi và góc ngả, mang lại cảm giác thoải mái hơn khi nghỉ ngơi.

ES thế hệ thứ 8 dài hơn, rộng hơn nhưng trọng lượng giảm 20 kg so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, đội ngũ Lexus dành nhiều thời gian tinh chỉnh khả năng vận hành của ES tại Trung tâm kỹ thuật Shimoyama (Nhật Bản). Kỹ sư và nghệ nhân Takumi tập trung vào độ cứng vững thân xe, hệ thống treo, khả năng kiểm soát tiếng ồn và rung động. Nhờ đó, ES giữ lại đặc trưng vận hành êm ái, yếu tố làm nên tên tuổi của dòng sedan hạng sang nhà Lexus.

Mỗi khách hàng có cách tận hưởng một chiếc xe sang khác nhau. Có người đề cao khả năng vận hành, người khác chú trọng thiết kế, trang bị hay tiện nghi dành cho gia đình.

Trên ES thế hệ mới, Lexus kết hợp loạt nhu cầu này trong cùng sản phẩm, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận của từng hành khách. Đây cũng là cách hãng xe Nhật Bản thể hiện định hướng “Making Luxury Personal” trên ES 2026. Theo hãng, sự sang trọng nằm ở chất lượng thời gian người dùng dành cho mỗi chuyến đi, bên cạnh trang bị hữu hình hay mức giá của chiếc xe.

Đối với người dành hàng giờ trên ôtô mỗi ngày, không gian đủ riêng tư, yên tĩnh và thoải mái đôi khi là cách tận hưởng cuộc sống giữa lịch trình bận rộn.