Leverkusen hét giá 'trên trời' cho Wirtz

Con số này được cho là quá cao so với mặt bằng chung của bóng đá hiện nay, nhưng cũng cho thấy Leverkusen đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ này. Theo nhà báo Đức Christian Falk, Wirtz bày tỏ mong muốn được ra đi để tìm kiếm những thử thách mới.

Điều này thu hút sự quan tâm của hàng loạt các ông lớn châu Âu, trong đó có Real Madrid, Manchester City và Liverpool. Cả ba đội bóng đều đang tìm kiếm những tài năng trẻ để bổ sung vào đội hình và sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để có được chữ ký của Wirtz.

Có nhiều lý do giải thích cho mức giá "trên trời" Leverkusen đưa ra. Đầu tiên, Wirtz được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức. Kỹ thuật, tầm nhìn và khả năng ghi bàn của anh đã khiến nhiều đội bóng lớn phải trầm trồ.

Thứ hai, Wirtz đang đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của Leverkusen. Việc mất đi một cầu thủ tài năng như vậy sẽ là một tổn thất lớn đối với đội bóng. Cuối cùng, Leverkusen muốn tận dụng cơ hội này để thu về một khoản tiền lớn nhằm đầu tư vào việc xây dựng lại đội hình.

Mùa 2024/25, Wirtz ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo trên mọi đấu trường. Trước đó, ở mùa 2022/23, tài năng 21 tuổi người Đức ghi 18 bàn và có 20 pha kiến tạo trên mọi mặt trận.

