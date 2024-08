Bayer Leverkusen lại thắng phút cuối

Thầy trò HLV Xabi Alonso sớm có lợi thế dẫn 2-0 từ hiệp một nhờ các pha lập công của Granit Xhaka và Florian Wirtz, nhưng hàng thủ thi đấu thiếu tập trung ở hiệp hai khiến nhà đương kim vô địch phải nhận 2 bàn thua trong chưa đầy 30 phút.

Leverkusen tưởng như sẽ rời sân Borussia Park với 1 điểm nhưng trọng tài Robert Schroeder bất ngờ để đội khách hưởng phạt đền vào phút bù giờ thứ 11. Wirtz đá hỏng penalty nhưng vẫn kịp băng vào đá bồi sau đó, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho nhà đương kim vô địch.

Chiến thắng kịch tính trước Monchengladbach nối dài chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Xabi Alonso lên con số 35. Đây là lần thứ 13 Bayer Leverkusen ghi bàn trong thời gian bù giờ kể từ đầu mùa giải 2023/24.

Trận đấu này cũng đánh dấu màn trình diễn chói sáng của tuyển thủ Đức, Florian Wirtz - tác giả cú đúp. Mùa trước, tài năng trẻ 21 tuổi có 18 bàn thắng. Đến ngày khai mạc Bundesliga mùa 2024/25, Wirtz tiếp tục duy trì phong độ chói sáng.

Cú đúp trước Gladbach nâng tổng số bàn của tiền vệ tấn công này cho “Die Werkself” (biệt danh của Bayer Leverkusen) lên con số 43 sau 154 lần ra sân.

Wirtz cũng trở thành cầu thủ thứ năm của Leverkusen, sau Christian Schreier, Ulf Kirsten, Bernd Schneider và Stefan Kießling, ghi bàn trong hai trận mở màn ở hai mùa giải Bundesliga liên tiếp.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.