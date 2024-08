Leverkusen hoàn tất cú ăn ba quốc nội

Trên sân Bay Arena, Leverkusen phải chơi với 10 người từ phút 37, thậm chí còn bị đối thủ dẫn 2-1 cho đến tận phút 87.

Khi người hâm mộ đã nghĩ về thất bại, kịch bản quen thuộc ở mùa giải trước đã xảy ra. Nhà vô địch Bundesliga tiếp tục tạo nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Phút 88, Patrik Schick lại sắm vai người hùng của đội chủ nhà với pha thoát xuống, dứt điểm chân trái lạnh lùng, gỡ hòa 2-2. 10 người của Leverkusen kéo Stuttgart vào loạt luân lưu, để rồi giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3.

Sau chức vô địch Bundesliga 2023/24 bất bại và cúp Quốc gia, HLV Xabi Alonso tiếp tục giúp Leverkusen làm nên lịch sử với lần đầu tiên nâng cao danh hiệu Siêu cúp quốc gia.

Leverkusen và Stuttgart cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lần lượt là 2,77 và 2,32. Leverkusen tràn lên tấn công và sớm có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Boniface ở phút 11.

Ở bên kia chiến tuyến, Stuttgart cũng chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Sau khi thủng lưới, đoàn quân của HLV Hoeness vùng lên mạnh mẽ. Bàn gỡ hòa đến với đoàn quân áo trắng ở ngay phút 15, sau cú đá nối chuẩn xác của Millot, từ đường căng ngang bên cánh trái.

Không lâu sau khi nhận bàn thua, Leverkusen tiếp tục gặp khó khi Terrie bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ. Stuttgart tận dụng cơ hội để gây sức ép nhưng lại quá thiếu may mắn. Đội khách bị cột và xà từ chối cơ hội ăn bàn mười mươi ở phút 24 và 42.

Với 10 người, Leverkusen vẫn chủ động đẩy cao đội hình, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Sau hàng loạt cơ hội bị phung phí, đoàn quân của HLV Xabi Alonso cũng có bàn gỡ hòa do công của Schick.

Ở loạt luân lưu, Leverkusen cho thấy bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Trong khi đó, Kratzig và Silas đá hỏng khiến Stuttgart lỡ cơ hội giành Siêu cúp dù đã dẫn trước đến tận phút 87.

