Leverkusen vẫn là cái đinh trong mắt Bayern Munich

Cựu HLV Thomas Tuchel của Bayern Munich từng cảm thấy bất an khi đội nhà thiếu một tiền vệ phòng ngự. Chiến lược gia người Đức kêu gọi ban lãnh đạo chi tiền chiêu mộ cầu thủ cầm trịch tuyến giữa (số 6).

Hè 2024, Bayern Munich đem về sân Allianz Arena tiền vệ Joao Palhinha của Fulham. Một cỗ máy đánh chặn thượng thặng. Người sở hữu số tình huống tắc bóng cao nhất châu Âu trong hai mùa giải gần đây.

Song, Tuchel giờ đã chia tay Bayern Munich. Trong thời gian dẫn dắt "Hùm xám" xứ Bavaria, cựu thuyền trưởng Chelsea được đánh giá có tài, nhưng không phải mẫu HLV "được sinh ra để dành cho Bayern Munich".

"Tôi không chê Tuchel. Tuy nhiên, không khí ở đội bóng, giữa HLV với cầu thủ, nó không giống hình ảnh của Bayern Munich ngày xưa. Mùa rồi, đội bóng cũng thi đấu không tốt, đặc biệt tại Bundesliga. Họ chắc chắn phải cải thiện nhiều", huyền thoại Lothar Matthäus của Bayern Munich nói.

Những gì Bayern Munich còn khiếm khuyết, Leverkusen lại có thừa. Họ sở hữu một HLV giỏi, được lòng các cầu thủ, lối chơi lại hiện đại và rực lửa. Thành phần Leverkusen quy tụ nhiều tài năng, với trung phong Patrik Schick - luôn biết tỏa sáng ở những phút cuối, Granit Xhaka điềm tĩnh ở tuyến giữa hay Florian Wirtz được phú cho đôi chân khéo léo và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Tổng hợp các yếu tố đó, Bayer Leverkusen soán ngôi Bayern Munich thành công. Thậm chí, HLV Xabi Alonso và các học trò còn tạo ra mùa giải phi thường khi bất bại tại Bundesliga. Tính trên mọi đấu trường, từ Bundesliga, Cúp Quốc gia tới Europa League, Leverkusen chỉ thua 1 trận.

Những chiến thắng tạo ra vị thế và quyền uy cho đội bóng. Danh hiệu giúp họ được tôn trọng và trở thành chỉ dấu rõ nhất cho sự phát triển. Leverkusen hội đủ mọi yếu tố ấy và điều này kéo dài đến tận thời điểm này.

Hôm 18/8, trên sân BayArena, Leverkusen đánh bại Stuttgart để giành Siêu cúp Đức. Đó là trận đấu nhà đương kim vô địch Bundesliga bị mất người từ phút 37 do Martin Terrier nhận thẻ đỏ. Stuttgart tận dụng cơ hội chơi hơn người đến tiến gần đến việc đánh bại Leverkusen.

Song, Patrik Schick một lần nữa tỏa sáng ở những phút, anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội nhà, để rồi hồi sinh CLB trước vực thẳm. Trong loạt luân lưu, Leverkusen tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-3.

Siêu cúp Đức hiếm khi cung cấp bất kỳ gợi ý nào cho mùa giải Bundesliga chuẩn bị khởi tranh, nhưng cách Leverkusen thi đấu như phát đi thông điệp quen thuộc. Họ vẫn là thế lực đáng sợ. Cái đinh trong mắt Bayern Munich.

Trước Stuttgart, dù bị mất người, Leverkusen không hề cho thấy dấu hiệu hoảng loạn. Họ bình tĩnh vượt qua khó khăn, để rồi ngay cả khi đối mặt với thời gian là kẻ thù lớn nhất chống lại đội bóng, Schick vẫn biết cách làm tung lưới đối phương sau pha di chuyển để đón bóng và dứt điểm tinh tế.

Những bàn thắng muộn tiếp tục trở thành bản sắc của Leverkusen. Mùa 2024/25, đội chủ sân BayArena cũng may mắn không bị chảy máu nhân tài.

Xabi Alonso vẫn ngồi trên ghế chỉ đạo bất chấp sự chèo kéo đến từ Liverpool. Lực lượng của CLB chào đón tiền vệ Aleix Garcia từ Girona FC, hàng thủ có Jeanuel Belocian của Rennais. Ở chiều ngược lại, CLB chia tay các tiền đạo Adam Hlozek, Sardar Azmoun, Iker Bravo hay thủ môn Patrick Pentz. Song, những cầu thủ này không phải quân bài chủ chốt giúp Leverkusen tạo ra mùa giải 2023/24 phi thường.

Thời gian qua, truyền thông loan tin Jonathan Tah, Florian WirtzÁlex Grimaldo, Jeremie Frimpong..., nhận được sự quan tâm của nhiều tên tuổi. Nhưng tới nay, họ vẫn ở lại sân BayArena.

"Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống HLV xây dựng", tiền vệ Nathan Tella nói. "Nếu những gì Leverkusen làm không hiệu quả, chúng tôi đã không gặt hái được những thành công. Mùa giải mới đã tới, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi phải thay đổi điều gì".

Giữ vững cốt lõi của một đội bóng bất ngờ tạo ra mùa giải kỳ diệu là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, Leverkusen làm được điều không nhiều CLB có thể. Điều này tạo ra sự khác biệt. Gần đây, CEO Fernando Carro và Giám đốc Thể thao Simon Rolfes mang tới tin vui cho người hâm mộ khi cho biết đội bóng đủ khả năng để mang về thêm những bản hợp đồng mới. Leverkusen vốn dĩ đã mạnh, thì nay sẽ càng đáng gờm hơn nếu CLB tiếp tục nhận được sự đầu tư.

Lúc 1h30 rạng sáng 24/8, Xabi Alonso sẽ dẫn quân tới Borussia-Park của M'Gladbach để chơi trận mở màn Bundesliga mùa 2024/25. Năm ngoái, họ từng nhấn chìm chủ nhà với tỷ số 3-0. Nếu kịch bản cũ tái diễn, đó cũng chẳng phải điều bất ngờ.

