Leverkusen dập tắt tham vọng của Real và Man City

Tin đồn về khả năng Alonso sẽ thay thế Pep Guardiola tại Manchester City hoặc dẫn dắt Real Madrid sau khi Carlo Ancelotti rời đi gây xôn xao làng bóng đá. Tuy nhiên, Giám đốc Thể thao của Leverkusen, Simon Rolfes, bác bỏ hoàn toàn các suy đoán này.

Trong cuộc phỏng vấn với RTL, ông Rolfes khẳng định Leverkusen cam kết giữ chân Alonso ít nhất đến khi hợp đồng kết thúc vào năm 2026. “Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Xabi muốn thay đổi và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ chân ông ấy”, GĐTT Rolfes nói, như một lời cảnh báo gửi đến những CLB đang theo dõi tài năng của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Leverkusen vẫn đang băng băng tiến bước tại Bundesliga dưới sự dẫn dắt của Alonso, và kết quả này càng củng cố thêm niềm tin của câu lạc bộ vào tương lai của dự án. Với hợp đồng còn hiệu lực và sự ủng hộ tuyệt đối từ đội bóng, Alonso dường như đã hoàn toàn tập trung vào mùa giải hiện tại, gác lại mọi đồn đoán về việc ra đi để hướng tới các mục tiêu lớn cùng Leverkusen.

Sau khi mùa 2023/24 khép lại, Liverpool từng tiếp cận, muốn đưa Xabi Alonso về sân Anfield để thay Jurgen Klopp. Song, cựu danh thủ người Tây Ban Nha đã từ chối, theo đó tiếp tục gắn bó với Leverkusen.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.