Bayer Leverkusen thị uy sức mạnh

Cả Feyenoord và Bayer Leverkusen đều nhập cuộc với tốc độ cao và sẵn sàng chơi đôi công. Sự khác biệt sớm xuất hiện ở ngôi sao lớn nhất trận.

Phút thứ 5, Florian Wirtz ghi bàn mở tỷ số. Tiền vệ người Đức dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng đi không quá mạnh nhưng đủ hiểm để đánh bại thủ môn Timon Wellenreuther.

Nhận bàn thua sớm càng khiến Feyenoord phải đẩy cao đội hình tấn công, nhưng cũng mở ra nhiều thời cơ để Leverkusen phản đòn. Thế trận cởi mở với nhiều cơ hội dành cho cả đôi bên, nhưng chỉ có các cầu thủ đội khách tận dụng thành công.

Từ phút 30 đến 36, đại diện nước Đức ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Alejandro Grimaldo đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt, trước khi Florian Wirtz hoàn tất cú đúp với cú đá một chạm đẳng cấp. Cả hai bàn thắng này của đội khách đều được kiến tạo bởi Jeremie Frimpong.

Không thi đấu quá lấn lướt đối thủ nhưng Bayer Leverkusen vẫn có được lợi thế lớn trước giờ nghỉ giữa hiệp. Phút 44, cú đánh đầu của cầu thủ đội khách khiến thủ môn Wellenreuther phản lưới nhà. Đoàn quân của Xabi Alonso dẫn 4-0 trong hiệp một.

Sang đến hiệp hai, cách biệt dẫn bàn giúp đội khách thi đấu với tinh thần thoải mái. Ở chiều ngược lại, Feyenoord chơi vô cùng quyết tâm hòng tìm kiếm ít nhất một bàn danh dự.

Đội chủ nhà tung ra tới 12 cú sút ở trận đấu này, nhưng không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng. Không những không hay mà Feyenoord cũng chẳng may. Đội bóng Hà Lan có 2 lần đưa bóng vào lưới đối thủ, nhưng cả 2 pha lập công đều không được công nhận do lỗi việt vị.

Trận đấu khép lại với chiến thắng đậm đà 4-0 cho Bayer Leverkusen.

