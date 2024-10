Alonso thành ứng viên sáng giá thay Guardiola

Athletic đưa tin HLV của Bayer Leverkusen được ban lãnh đạo Man City đánh giá cao. 4 năm trước, Alonso từng được đồn đoán có thể gia nhập sân Etihad nhưng chỉ với vai trò trợ lý cho Guardiola. Cuối cùng, thương vụ không thành hiện thực.

Ở mùa giải 2023/24, Alonso gây ấn tượng mạnh khi giúp Leverkusen vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức, trong đó có thành tích bất bại 44 trận ở đấu trường quốc nội. Lối chơi ưa thích kiểm soát bóng của Alonso có nét tương đồng với Guardiola. Chiến thuật này được đánh giá phù hợp với những con người Man City sở hữu.

Hợp đồng của Alonso với Leverkusen có thời hạn đến tháng 6/2026. Đôi bên vẫn chưa có động thái gia hạn. Ở mùa hè vừa qua, Alonso được Bayern Munich liên hệ để thay Thomas Tuchel nhưng cựu tiền vệ Liverpool từ chối.

Man City đang lên danh sách những HLV có thể thay Guardiola trong trường hợp chiến lược gia này rời đi sau mùa 2024/25. Đội chủ sân Etihad muốn chốt tương lai của Guardiola trong tháng 10. Hợp đồng của HLV người Tây Ban Nha với Man City có thời hạn đến hè 2025.

Ngoài Alonso, tân Giám đốc Thể thao của Man City là Hugo Viana cũng xem xét đưa Ruben Amorim của Sporting Lisbon về làm việc. Amorim có mối quan hệ thân thiết với Viana. Sự kết hợp giữa cả hai có thể tạo nên những biến chuyển lớn trong công tác xây dựng đội hình và phát triển cầu thủ.

Bên cạnh việc xác định danh tính HLV trưởng, ông Viana có thể phải đối mặt với bài toán thay thế các trụ cột lớn tuổi và sa sút phong độ của Man City như Kevin De Bruyne, Ederson hay Kyle Walker.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.