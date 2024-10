Leonardo DiCaprio đang ở đâu?

Thay vì đóng phim nhiều như trước, Leonardo DiCaprio tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất và dành thời gian cho bạn gái kém 24 tuổi.

Theo Daily Mail, ngày 10/10, Leonardo DiCaprio tham dự lễ trao giải Hilton Humanitarian (giải thưởng Nhân đạo) và đề cập tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Amazon. Chia sẻ này lập tức gây chú ý vì trước đó, tài tử bị chỉ trích do thể hiện lối sống xa hoa, bị tố "đạo đức giả" đối với hệ sinh thái.

Với các sự kiện giải trí, đóng phim, thời gian này tài tử khá im ắng. Vậy nên, người hâm mộ mới thắc mắc, đặt câu hỏi Leo đang ở đâu trên bản đồ phim ảnh.

Sự nghiệp đóng phim chững lại

DiCaprio chưa có phim nào được chiếu trong năm nay. Tác phẩm gần nhất anh đóng chính là Killers of the Flower Moon, thuộc thể loại lịch sử - tội phạm - giật gân, do Martin Scorsese đạo diễn. Phim kể chuyện tình của Ernest Burkhart (DiCaprio) và tiểu thư Mollie (Lily Gladstone) của gia đình thổ dân da đỏ, hút sự quan tâm khi ra mắt vào tháng 10/2023.

Tác phẩm xuất hiện trong 10 đề cử Oscar 2024 nhưng nam chính Leo - người được Variety khen "diễn tự nhiên, không trưng trổ nhiều kỹ thuật và có phần nép mình trước bạn diễn" - bất ngờ bị loại một cách khó hiểu. Theo The Hollywood Reporter, khán giả đã phản ứng dữ dội với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) về điều này.

Người hâm mộ phải chờ sang năm 2025 mới thấy Leo bận rộn với 4 dự án, gồm The Battle of Baktan Cross; Roosevelt; The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder và Jim Jones. Ngoài thể hiện vai chính, anh đảm nhận cương vị sản xuất các tác phẩm.

IMDb cho biết tài tử Hollywood hiện chỉ thích đứng sau, quan sát quá trình làm phim. Anh là nhà sản xuất nhiều dự án lớn đang chờ ngày ra mắt như Howl, Captain Planet, The Sigma Force... và một dự án chưa có tên.

Leonardo DiCaprio trong Killers of the Flower Moon. Ảnh: Hollywood Rerporter.

Thực tế, nhiều năm qua, DiCaprio ít khi phô diễn tài năng hóa thân đỉnh cao, trừ khi có một kịch bản lớp lang, sâu sắc như Don't Look Up (2021). Trên diễn đàn Reddit, một số người hâm mộ bày tỏ sự nôn nóng thưởng thức các phim tiếp theo của Leo, nhưng số khác hiểu rằng việc để Leo xuất hiện dày đặc như thập niên 2010 là cực kỳ khó.

Sự vắng bóng trên đường đua diễn xuất của Leo còn được lý giải bởi thông tin tài tử đang dồn mọi tâm huyết vào công ty sản xuất Appian Way Productions. Hồi tháng 5, tờ In Touch đưa tin DiCaprio và Brad Pitt cạnh tranh gay gắt, một phần vì Appian Way Productions không thu hút số vốn đầu tư khổng lồ như Plan B Entertainment - công ty sản xuất của Pitt - đã làm được.

Nguồn tin tiết lộ: "Từ chỗ là bạn bè thân thiết, giờ đây hai tài tử được kể 'coi nhau là kẻ thù'. Họ không có kế hoạch hợp tác chung thêm lần nào nữa và xem Once Upon A Time… In Hollywood là cú bắt tay duy nhất. Hai ngôi sao quay về làm những đối thủ của nhau".

Sau khi Pitt thắng giải Oscar cho hạng mục Nam phụ xuất sắc, Leo và đàn anh cũng hạn chế xuất hiện chung. Và trong khi Pitt trở lại rầm rộ, mới nhất là Wolfs (ra mắt ở Liên hoan phim Venice), Leo không mấy mặn mà với diễn xuất.

Bị réo tên trong lùm xùm của Diddy

Gần đây, Leo gây bàn tán khi Page Six đăng lại hình ảnh tài tử Titanic từng tham gia tiệc của ông trùm Diddy nhiều năm trước. Leo được nhìn thấy đã uống rượu, hút thuốc cùng nhiều khách mời nổi tiếng khác.

Ngay sau đó, nguồn tin Daily Mail khẳng định Leo đã không liên quan đến Diddy trong nhiều năm, cũng không dự tiệc thác loạn của sao nhạc rap bị bắt vì buôn bán tình dục. Nguồn tin nói: "Anh ấy chỉ tham dự một vài bữa tiệc vào đầu những năm 2000, nhưng thực tế là tất cả đều dự. Chúng không phải 'Freak-Off' (từ chỉ bữa tiệc thác loạn của Diddy)".

Việc bị "đào" lại ảnh trong tiệc với Diddy không khiến cuộc sống của Leo bị ảnh hưởng quá nhiều. Ảnh: Page Six.

Theo Page Six, tài tử Hollywood trải qua mùa hè bình yên trước khi bị nhắc tên trong vụ này. Hồi tháng 8, Leo, Kim Kardashian và một số sao hạng A được mời dự tiệc trên siêu du thuyền Koru trị giá 485 triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos. Họ đã du ngoạn đến Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha, dừng chân tại hòn đảo tư nhân Menorca ở quần đảo Balearics, nơi họ và một số du thuyền đắt tiền khác tránh cơn bão Dana.

Vittoria Ceretti, bạn gái kém 24 tuổi của Leo, cũng xuất hiện trong chuyến đi. Cặp sao được kể đang thăng hoa trong tình yêu. Họ dành thời gian cho nhau sau lịch trình công việc bận rộn.

Today đưa tin, DiCaprio và bạn gái du lịch ở Italy cách đây không lâu. Cả hai được nhìn thấy dùng bữa cùng một số người bạn trong nhà hàng tại khu Nerano. Như thường lệ, tài tử Hollywood ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai, ngồi cạnh trò chuyện và chăm sóc người yêu. Đầu tháng 10, họ tiếp tục trở lại Italy và tham quan ngôi nhà cổ ở Rome.

Nguồn tin thân cận cho biết DiCaprio tỏ ra nghiêm túc với mối tình này nên đã đưa Ceretti về ra mắt gia đình. Mẹ của Leo, bà Irmelin Indenbirke và bố dượng anh được kể rất ủng hộ con trai phát triển mối quan hệ với người mẫu gợi cảm.

"Leo rất muốn ổn định đời sống tình cảm. Anh mong có được mối quan hệ gắn bó lâu bền với một người bạn gái thực sự trưởng thành", nguồn tin chia sẻ thêm.

Leo và bạn gái người mẫu đi du lịch hồi đầu tháng 10. Ảnh: BackGrid.

Ở tuổi 50, Leo sở hữu nhiều thứ khiến người ta khao khát, trong đó có khối tài sản kếch xù 300 triệu USD . Riêng khoản tiền anh đầu tư cho bất động sản, gồm cả hòn đảo tư nhân ở Belize, đã lên tới 100 triệu USD . Leo cũng làm từ thiện rất nhiều. Anh đã quyên góp cho các tổ chức vì cộng đồng, vì môi trường với tổng số tiền lên đến 80 triệu USD , theo Celebrity Net Worth.