Leo bộ trong bóng tối, soi đèn pin tìm ôtô ở chung cư giữa thủ đô

Bảo vệ phải soi đèn pin để viết vé xe cho các phương tiện ra vào hầm. Các hệ thống như phòng cháy chữa cháy, camera giám sát và loa thông báo cũng không thể hoạt động.

Ngay từ 6h sáng, nhiều cư dân sau khi ngủ dậy xuống hầm lấy xe đã bị bất ngờ với hình ảnh tối đen của hầm để xe.

Giống như nhiều cư dân khác trưa nay anh Thịnh rất khó khăn mới tìm được ôtô.

Xe đi trong hầm gặp khó khi lùi vào vị trí bởi phía sau tối thui. Một cư dân được bảo vệ nhắc khi đỗ ôtô hơi lệch so với vạch sơn.

Trước đó vào ngày 11/1, theo ghi nhận của VietNamNet, chung cư Sun Square trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 có nhiều xe máy, ôtô để trên vỉa hè, tràn ra lòng đường xung quanh kèm theo băng rôn, khẩu hiệu... gây khó khăn cho người tham gia giao thông, mất an ninh trật tự khu vực.

Trưa 16/3, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Xuân Thuyên, Trưởng BQT chung cư Sun Square, cho biết ngay từ lúc 18h30 tối 15/3, cư dân phát hiện 3 hầm B1,B2, B3 bị cắt điện. Trước đó bộ phận an ninh báo phòng camera bị ngắt điện hoàn toàn.Bộ phận an ninh cho người đi kiểm tra thì phát hiện một người lạ xâm nhập vào tầng hầm B2 nghi có liên quan đến việc cắt điện đã dẫn người này về phòng BQL. Tại đây trước sự chứng kiến của BQL, cư dân, Công an phường Nam Từ Liêm đã lập biên bản sự việc. "Trong lúc lập biên bản thì anh Dương, Trưởng bảo vệ của chủ đầu tư, vào nói người đó là bảo vệ của Công ty Thăng Long (CĐT). Sau đó, đương sự được Công an dẫn giải về Trụ sở Công an Mỹ Đình 2 lấy lời khai", ông Thuyên nói.

Đứng trước tình trạng an ninh, an toàn PCCC bị đe doạ, cư dân đã lần lượt lên Công an phường đề nghị lực lượng xuống hiện trường giải quyết. Khi 3 cán bộ Công an phường xuống hiện trường đã không thấy bất cứ một cán bộ kỹ thuật nào của chủ đầu tư trực, gọi hotline thì không ai trả lời.

BQT cùng Công an và cư dân lập biên bản sự việc. Cùng lúc này có một người nói là kỹ thuật của CĐT đến. Người này từ chối hợp tác, không làm bất cứ thứ gì trước yêu cầu của Công an và cư dân để giải quyết sự cố với lý do đang không phải ca trực.Sau đó Công an và cư dân đến phòng camera lập biên bản hiện trạng. Tương tự tầm 2h sáng, lực lượng PCCC đến tại hầm để lập biên bản về sự vụ."Cho đến bây giờ hiện trạng vẫn nguyên mặc dù họ đang nắm chìa khoá hệ thống điện và tất cả các phòng kỹ thuật điện", ông Thuyên cho biết thêm.