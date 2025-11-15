Lên phương án chuyển đàn hổ 9 con nuôi trái phép ra vườn thú Hà Nội

Vườn thú ở Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận đàn hổ 9 cá thể nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa. Ngành chức năng địa phương, đang xây dựng phương án bắt, vận chuyển và tiếp quản đàn hổ.

Ngày 15/11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, Vườn thú Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận đàn hổ 9 cá thể nuôi nhốt trái phép tại xã Xuân Tín.

Theo đó, sau khi xem xét các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học do nhà nước quản lý, Vườn thú Hà Nội đáp ứng được các yêu cầu tiếp nhận và Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị, họ cũng đã đồng ý tiếp nhận.

Đàn hổ đang nuôi nhốt đều khỏe mạnh, phát triển tốt.

"Các đơn vị đang chờ phía Vườn thú Hà Nội xây dựng phương án, cách thức bắt, vận chuyển đàn hổ như thế nào để phối hợp chuyển giao", lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thông tin.

Về thông tin có một công ty tư nhân ở Củ Chi (TP.HCM) xin tiếp nhận đàn hổ, đại diện Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa cho biết, chưa nắm được việc này vì đơn vị này không thông qua đơn vị, có thể họ tới trực tiếp nhà dân.

"Quan điểm ban đầu đang ưu tiên chuyển giao đàn hổ cho các cơ sở bảo tồn do nhà nước quản lý. Với trường hợp không có cơ sở nhà nước nào tiếp nhận, thì lúc đó mới tính đến các cơ sở tư nhân", lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho hay.

Trước đó, vào năm 2007, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến mua 10 cá thể hổ con (mỗi con nặng 3-4kg) về nuôi tại trang trại ở xóm 27, xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ). Sau đó ông bị ngành chức năng phát hiện, xử phạt 30 triệu đồng vì nuôi nhốt hổ trái phép nhưng được cho phép tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ.

Trại nuôi hổ rộng nhiều ha, tách biệt khu dân cư.

Đến năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác và tiếp tục bị UBND tỉnh xử phạt hành chính 30 triệu đồng vì hành vi tương tự.

Phải đến năm 2011, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa mới cấp phép cho nuôi nhốt trong thời gian 5 năm (từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2017).

Từ khi bắt đầu nuôi nhốt đến nay, đã có 6 cá thể hổ bị chết. Trang trại hiện còn lại 9 con, trong đó có 3 con cái, với trọng lượng trung bình 1,8 tạ/con, cá thể lớn nhất gần 3 tạ.

Tháng 5/2017, giấy phép nuôi nhốt hổ sinh trưởng, sinh sản hết hạn, chủ trại nhiều lần kiến nghị gia hạn nhưng không được chấp thuận. Căn cứ Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định 160/2013 thì "trại hổ chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học". Gia đình được giao tiếp tục nuôi dưỡng đàn hổ, song không có quyền thay đổi hiện trạng, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ...

Chi phí thức ăn mỗi ngày cho hổ quá lớn khiến chủ trang trại mong sớm chuyển giao đến nơi mới.

Mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ gần 100 kg thức ăn các loại. Chi phí nuôi dưỡng quá lớn đang khiến chủ trại rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Vào tháng 10/2018, hộ gia đình ông Chiến có làm đơn tự nguyện chuyển giao hổ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vướng mắc về kinh phí hỗ trợ nên đến nay việc chuyển giao 9 cá thể hổ chưa được giải quyết.

Tại cuộc làm việc giữa tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Mậu Chiến đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ khoản kinh phí nào.