Lee Min Ho tiết lộ bị tai nạn, nằm liệt giường 7 tháng

Xuất hiện trên show "You Quiz on the Block", Lee Min Ho kể chuyện từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 20 tuổi. Sự cố khiến sức khỏe lẫn tinh thần nam diễn viên xuống cấp.

Ngày 26/12, trang Nate đưa tin nam diễn viên Lee Min Ho gây chú ý khi trở lại chương trình truyền hình You Quiz on the Block sau 15 năm. Trong buổi trò chuyện, tài tử tiết lộ từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến anh phải nằm viện nhiều tháng. Theo Lee Min Ho, sự việc xảy ra hồi năm 2006, khi anh tròn 20 tuổi. Thời điểm đó, Lee Min Ho cùng bạn thân là nam diễn viên Jung Il Woo đang du lịch ở tỉnh Gangwon, sau khi ghi hình bộ phim Secret Correction. Một tài xế say rượu đi lấn làn đã đâm vào xe của Lee Min Ho. Hậu quả, tài tử bị rách sụn, gãy xương đùi. Anh sau đó phải nằm viện suốt 7 tháng. Trong khi, Jung Il Woo cũng bị gãy xương chậu, xương cổ tay, xuất huyết não và chịu di chứng phình động mạch não. Lee Min Ho xuất hiện trên You Quiz on the Block tối 25/12. Ảnh: tvN. "Đó là vụ tai nạn nghiêm trọng làm rúng động tỉnh Gangwon. Những người trên chiếc xe gây tai nạn đều không qua khỏi. Còn tôi phải nằm viện gần một năm, nằm liệt giường", Lee Min Ho kể. Ngôi sao sinh năm 1987 tâm sự thời điểm đó, anh cảm thấy buồn bực, chán nản vì sức khỏe bị ảnh hưởng, công việc cũng phải gác lại. Sau vụ tai nạn, Jung Il Woo được xuất viện sớm hơn Lee Min Ho rồi nổi tiếng khi tham gia sitcom High Kick 1 (2006). Chứng kiến thành công của bạn thân, Lee Min Ho thừa nhận cảm thấy vui mừng, song cũng có chút chạnh lòng. "Tôi ghét bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy. Một mặt, tôi thấy vui cho cậu ấy. Nhưng mặt khác, tôi thấy mất kiên nhẫn. Tôi cũng muốn được mọi người công nhận và được hưởng hào quang như vậy", nam diễn viên bộc bạch. Sau đó không lâu, Lee Min Ho vụt sáng thành sao nhờ vai chính trong series truyền hình Boys Over Flowers (2009). Hình tượng chàng công tử Gu Jun Pyo với gương mặt điển trai, cùng thân hình cao lớn vạm vỡ làm xiêu lòng người xem một thời, giúp anh thu hút lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Bước ra từ thành công của Boys Over Flowers, Lee Min Ho lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và trở thành "hoàng tử màn ảnh nhỏ". Tài tử bỏ túi thêm nhiều tác phẩm đình đám khác, điển hình như Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Nàng ngốc và quân sư hay Huyền thoại biển xanh... Gần nhất, anh được khen ngợi với màn thể hiện lột xác trong Pachinko 2.

Tống Khang