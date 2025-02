Jisoo (BlackPink) bất ổn

Ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc, Jisoo đều đang bị chê về kỹ năng. Nữ ca sĩ gần đây gây tranh luận khi hát nhảy kém hơn so với những gì công chúng mong đợi.

Trở lại cùng lúc ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc, nhưng thành tích Jisoo đạt được lại không mấy khả quan. Đáng nói, cả kỹ năng diễn xuất lẫn ca hát của chị cả nhóm BlackPink đều gây tranh cãi. Khán giả cho rằng Jisoo nên ngừng đóng phim để trau dồi thêm kỹ năng.

Thành tích âm nhạc sụt giảm

Mini album mới của Jisoo AMORTAGE được phát hành ngày 14/2, gồm 4 bài hát earthquake, Your Love, TEARS và Hugs & Kisses. Theo Sports Khan, ở phương diện quốc tế, album của Jisoo vẫn đang đạt được thành tích khả quan.

Trước hết, AMORTAGE đứng đầu bảng xếp hạng Album toàn cầu của iTunes tại hơn 39 quốc gia kể từ khi phát hành. Trên Spotify, album đạt hơn 5 triệu lượt phát trực tuyến chỉ trong ngày đầu tiên, đưa earthquake lên bảng xếp hạng toàn cầu.

Ngoài ra, AMORTAGE lập tức vươn lên vị trí số một trên Bảng xếp hạng Hanteo về doanh số bán hàng. Nhờ đó, Jisoo hiện là nghệ sĩ solo có doanh số bán hàng trong ngày đầu cao nhất năm 2025 (tính tới hiện tại).

So về mặt bằng chung thị trường Kpop, AMORTAGE có thành tích tương đối ổn. Tuy nhiên, so với lần quảng bá trước của Jisoo và so cả với thành tích 3 thành viên Lisa, Jennie, Rosé làm được cách đây không lâu, AMORTAGE có phần kém hơn.

Jisoo trở lại với sản phẩm âm nhạc mới nhưng thành tích thấp hơn sản phẩm trước đó của cô. Ảnh: Naver.

Earthquake ra mắt ở vị trí thứ 110 trên Spotify. Trong khi đó, Lisa từng đạt tới hạng 4 nhờ New Woman, Jennie hạng 5 nhờ Mantra và APT. của Rosé hạng 3. Trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, thành tích Earthquake đạt được cũng không cao.

Tới 23h30 (giờ địa phương) ngày 17/2, earthquake đạt vị trí thứ 100 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Melon. Ở Genie, FLO, VIBE, Bugs, bài hát lần lượt đạt hạng 56, 78, 52 và 18. Thứ hạng này không cao, thậm chí đáng thất vọng với thành viên của một nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc.

Trong khi đó, với bài hát trước là Flower, Jisoo có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn hẳn. Bài hát leo tới hạng 2 trên Melon và Genie. Về doanh số album, Jisoo đạt tới 876.000 bản chỉ trong ngày đầu trên Hanteo. Còn với AMORTAGE, trong cùng mốc thời gian một ngày, album chỉ bán ra 385.000 bản. Rõ ràng, thành tích của sản phẩm mới đã không thể so sánh với Flower.

Đáng nói, khi Jisoo lần đầu trình diễn bài hát earthquake trên Inkigayo, ý kiến trái chiều xuất hiện nhiều. Không ít khán giả nhận xét giọng hát của Jisoo mỏng, phô, kém hấp dẫn khi hát live. Kỹ năng nhảy của chị cả BlackPink cũng khô cứng. Với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop, lại có tới 9 năm kinh nghiệm, Jisoo được kỳ vọng nhiều hơn những gì cô đã thể hiện.

Diễn xuất bị chê

2025 những tưởng sẽ là năm bùng nổ với Jisoo bởi cô có cả phim mới lẫn album mới ra mắt. Tuy nhiên, trái với dự đoán, phản ứng khán giả dành cho diễn xuất của cô khá tiêu cực. Thành tích bộ phim mà Jisoo tham gia cũng chưa được như kỳ vọng.

Cách đây không lâu, bộ phim Newtopia có sự góp mặt của Jisoo chính thức ra mắt. Phim về chủ đề xác sống được khai thác theo khía cạnh rùng rợn quen thuộc trong các bộ phim cùng đề tài nhưng lại đan xen yếu tố hài hước, mới mẻ. Newtopia kể về Jae Yeon (Park Jung Min) và bạn gái của anh, Young Joo (Jisoo đảm nhận). Họ tìm thấy nhau giữa một Seoul hoang tàn vì bị zombie tàn phá. Jisoo vào vai Kang Young Joo, một nhân viên mới, vừa làm được một tháng tại công ty.

Jisoo chưa làm hài lòng khán giả về diễn xuất. Ảnh: Spotv News.

Bộ phim được mong đợi rất nhiều trước khi phát sóng khi có sự tham gia của chị cả BlackPink. Nhưng kể từ khi phát hành, phản ứng của công chúng với dự án lại rất lạnh nhạt. Jisoo nhận vô số lời chỉ trích về diễn xuất, theo tờ Style.

Đây không phải lần đầu tiên khả năng diễn xuất của Jisoo bị chê. Năm 2021, nữ thần tượng ra mắt với vai diễn trong Snow Drop, nhưng cách phát âm, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt vụng về của cô đã dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt. Điều khiến phản ứng khán giả dành cho Jisoo càng tiêu cực là thay vì phát triển dần dần, đi lên từ những vai nhỏ, nữ ca sĩ lại nhận vai chính ngay bộ phim đầu tiên. Để rồi, kết quả không được như mong đợi.

Trở lại bộ phim Newtopia, biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt của Jisoo gây bối rối. Trong cảnh tuyệt vọng vì bị zombie tấn công, Jisoo khiến người xem tự hỏi cô ấy đang cười hay đang khóc.

“Cô ấy thực sự không biết diễn xuất. Cô ấy không có chất giọng của một diễn viên. Làm ơn dừng lại đi”, “Tôi nghĩ cô ấy thử sức với diễn xuất vì sự nghiệp solo của cô ấy rất mơ hồ. Tuy nhiên, cô ấy cần đi từ dưới lên, bắt đầu bằng việc rèn luyện giọng hát”, “Ngày nay, ai cũng nghĩ họ có thể diễn xuất chỉ vì họ nổi tiếng, nhưng tại sao khán giả phải chịu đựng điều đó. Thật bực bội khi không thể xem bộ phim bản thân quan tâm chỉ vì một diễn viên không biết diễn xuất”, khán giả nhận xét về Jisoo trên diễn đàn Theqoo.