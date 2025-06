Lee Jang Woo và Jo Hye Won kết hôn sau 7 năm hẹn hò

Lee Jang Woo và Jo Hye Won xác nhận tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Cặp diễn viên hẹn hò gần một thập kỷ trước khi quyết định về chung một nhà.

Theo Osen, Lee Jang Woo và Jo Hye Won xác nhận tổ chức lễ cưới vào ngày 23/11 tại Seoul. Cặp đôi từng có khoảng thời gian hẹn hò 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Thực tế, cuộc hôn nhân này đã được tiết lộ từ tháng 1/2025.

May mắn, Lee Jang Woo và Jo Hye Won trải qua gần một thập kỷ êm đềm bên nhau, cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, cặp đôi cũng là điểm tựa, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Tháng 6/2023, Lee Jang Woo công khai hẹn hò Jo Hye Won - đồng nghiệp kém anh 8 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu khi hợp tác chung trong bộ phim truyền hình My Only One. Trên sân khấu MBC Entertainment Awards 2023, Lee Jang Woo vui mừng khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho I Live Alone, đồng thời không quên nhắc đến bạn gái.

"Bố mẹ tôi đang theo dõi từ Mungyeong. Họ liên tục giục tôi phải kết hôn nhưng tôi nghĩ sẽ sống một mình thêm một thời gian nữa vì tôi đã nhận được giải thưởng cho bộ phim này. Gửi tới bạn gái có lẽ chúng tôi cần phải hoãn đám cưới lại một chút để tiếp tục tham gia I Live Alone", Lee Jang Woo nói.

Lee Jang Woo và Jo Hye Won sẽ về chung một nhà vào tháng 11. Ảnh: @leejangwoo4/@hye1_jo.

Sinh năm 1986, Lee Jang Woo ra mắt sự nghiệp diễn xuất qua bộ phim truyền hình 90 Days, Time To Love vào năm 2006. Từ đó, nam diễn viên làm nên tên tuổi trên màn ảnh nhỏ với Glory Jane, I Do, I Do, My Only One hay Homemade Love Story... Lee Jang Woo từng tham gia chương trình thực tế về hôn nhân We Got Married. Ngoài phim ảnh, anh còn kinh doanh nhà hàng, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác.

Jo Hye Won sinh năm 1994 tốt nghiệp Đại học nữ Sungshin. Năm 2016, cô ra mắt khán giả trong bộ phim Breath of My Life. Tiếp đó, nữ diễn viên để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm như Perfume, Day and Night, Mine, Military Prosecutor Doberman và Queen Maker.