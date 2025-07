Lee Hyeri có bạn trai mới

Lee Hyeri và Chae Woo Tae được cho là đã hẹn hò gần một năm sau khi hợp tác trong bộ phim "Victory". Người trong cuộc tiết lộ cả hai nảy sinh tình cảm khi cùng nhau đi qua khó khăn.

Ngày 1/7, My Daily đưa tin một người làm việc trong ngành giải trí xác nhận Lee Hyeri đang hẹn hò với Chae Woo Tae, cặp đôi đã bên nhau được gần một năm. Lần đầu tiên hai người gặp gỡ là khi hợp tác trong bộ phim Victory ra mắt năm ngoái.

Trong phim, Lee Hyeri vào vai thủ lĩnh Millennium Girls - một câu lạc bộ cổ vũ mới vào nghề. Để thực hiện phần vũ đạo cho ca khúc Why Are You Calling và Look Back At Me, Lee Hyeri có cơ hội hợp tác cùng Woo Tae và Kinky - hai vũ công đảm nhận vai trò biên đạo cho bộ phim.

"Bộ phim được quay tại Geoje, Gyeongnam và họ gặp nhau lần đầu tiên khi đang tập luyện vũ đạo ở đó. Cả hai tiếp tục hẹn hò và thể hiện cử chỉ tình cảm tại Seoul. Họ không kể với mọi người xung quanh trong thời gian dài, song hai người đã hẹn hò được gần một năm", một người trong cuộc cho biết.

Một người khác tiết lộ Hyeri và Woo Tae quan tâm đến nhau, cặp đôi nảy sinh tình cảm vì giúp đỡ nhau trong những thời điểm khó khăn.

Lee Hyeri và Chae Woo Tae hẹn hò được gần một năm. Ảnh: My Daily.

Lee Hyeri sinh năm 1994, ra mắt trong nhóm nhạc gồm bốn thành viên Girl’s Day vào năm 2010. Nữ ca sĩ nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Real Men và đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Reply 1988. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN tính tới năm 2015.

Thành công của Reply 1988 giúp cô lọt vào top 3 người nổi tiếng quyền lực do Forbes Hàn Quốc bình chọn năm 2016 và là một trong những nghệ sĩ có cát-xê đóng quảng cáo cao nhất nước này. Ngoài ra, Lee Hyeri từng hẹn hò Ryu Jun Yeol, bạn diễn trong Reply 1988.

Trong khi đó, Chae Woo Tae là vũ công chuyên nghiệp với sở trường là bộ môn Krumping. Sau khi tham gia Street Man Fighter năm 2022 giúp tên tuổi nam vũ công tạo dựng chỗ đứng trong làng giải trí. Năm 2024, Woo Tae đảm nhận vai trò giám khảo cùng Hari Won, Diệp Lâm Anh trong chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố (mùa 1) - phiên bản Việt của chương trình Street Woman Fighter.