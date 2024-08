Lê Thu Trang dùng hàng nhái trên show

Người mẫu Lê Thu Trang sử dụng chiếc quạt nhái thương hiệu Christian Dior trong show của Hương Giang.

Ngày 2/8, Lê Thu Trang xin lỗi vì hình ảnh gây bàn tán trong chương trình The Next Gentleman. Cô nói: "Đây là sơ suất của Trang và ê-kíp trong quá trình chuẩn bị trang phục. Trang thật sự lấy làm tiếc và ý thức được sai sót của chính mình".

Trước đó, trong tập 2 The Next Gentleman, Supporter Lê Thu Trang bị soi chi tiết dùng quạt nhái thương hiệu nổi tiếng. Cụ thể, thay vì tên đúng của thương hiệu là Christian Dior, trên chiếc quạt của cô in logo "Christian Doir".

Khi tìm kiếm trên trang web của hãng, không có kết quả nào cho ra hình dáng chiếc quạt có kiểu dáng tương tự. Sau đó, khán giả chia sẻ ảnh Lê Thu Trang dùng quạt "lạ" trên các hội nhóm cùng bình luận trêu chọc người mẫu. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ở những lần lên sóng sau, cô nên cẩn trọng hơn trong hình ảnh để tránh gây bàn luận.

Khi được hỏi việc sử dụng hàng nhái, Lê Thu Trang thừa nhận điều này và cô cũng không để ý, mong khán giả thông cảm, vui vẻ bỏ qua.

Lê Thu Trang và chiếc quạt Christian Doir gây bàn tán.

Lê Thu Trang sinh năm 1997, quê Hà Nội. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 86-63-98 cm, được nhiều người biết đến sau 2 vào top 10 ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019. Sau đó, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, mở lớp đào tạo catwalk.

Cuối năm 2022, cô đăng ký tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam nhưng cuộc thi hủy bỏ, sau đó chọn The New Mentor để thử sức. Trong chương trình, Lê Thu Trang thuộc đội Lan Khuê. Mặc dù team này không thắng bất kỳ thử thách nào, song xét về kỹ năng cá nhân, cô được giám khảo đánh giá cao. Cuối cùng, cô giành giải quán quân.

Năm 2024, cô cùng với Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Mai Ngô và Như Vân trở thành các Supporter trong chương trình The Next Gentleman do Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất.