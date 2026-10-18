Lê Phong nhận cú đúp giải tại PropertyGuru Vietnam Property Awards

Tối 16/10, Tập đoàn Lê Phong ghi dấu ấn tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 khi nhận "cú đúp" giải thưởng.

Theo đó, Tập đoàn Lê Phong được vinh danh với 2 giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản vừa túi tiền tốt nhất Việt Nam" và "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất khu vực TP.HCM mở rộng" cho The Emerald Boulevard.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển sản phẩm đa dạng, hướng đến giá trị thực và chất lượng sống bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

Ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong, nhận giải thưởng “Best Affordable Residential Developer” (Nhà phát triển bất động sản vừa túi tiền tốt nhất Việt Nam 2026).

Giữ vững triết lý phát triển “bất động sản thật, giá trị thật”, Tập đoàn Lê Phong từng bước tạo dựng niềm tin trên thị trường qua những dự án được kiến tạo tâm huyết, lấy chất lượng cùng giá trị thực làm nền móng.

Từ các khu dân cư thấp tầng, nhà ở xã hội cho đến dòng căn hộ cao cấp mang thương hiệu “The Emerald” như The Emerald Golf View, The Emerald 68, The Emerald Boulevard, The Emerald Garden View, The Emerald River Park, mỗi công trình đều được quy hoạch bài bản, hợp tác cùng các đối tác quốc tế hàng đầu nhằm trao gửi chốn an cư với "giá vừa tầm - giá trị vượt tầm", mang lại không gian sống vượt trên kỳ vọng của khách hàng.

Chính sự nhất quán trong quá trình phát triển giúp Tập đoàn Lê Phong được xướng tên tại hạng mục “Best Affordable Residential Developer”. Đây chính là dấu mốc danh giá ghi nhận năng lực bứt phá trong dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, gắn liền với nỗ lực không ngừng nâng chuẩn chất lượng và giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Bên cạnh giải thưởng cho doanh nghiệp, The Emerald Boulevard được vinh danh tại hạng mục “Best High-end Condo Development (Greater HCMC)”, ghi nhận dấu ấn của dự án trong phân khúc căn hộ cao cấp tại khu vực TP.HCM mở rộng.

Bà Trần Thị Hà - Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lê Phong, đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng “Best High-end Condo Development (Greater HCMC) cho dự án The Emerald Boulevard.

Tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM, The Emerald Boulevard được phát triển với quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng, 3 tầng hầm và 1.210 sản phẩm đa dạng - gồm căn hộ, shophouse và condotel.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế của viên ngọc lục bảo, dự án kết hợp kiến trúc hiện đại với cảnh quan xanh và hệ tiện ích đa tầng, hướng đến xây dựng môi trường sống tiện nghi, đáp ứng nhiều nhu cầu sinh hoạt trong cùng không gian.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Lê Phong đưa công nghệ hiện đại trực tiếp vào từng không gian sống tại The Emerald Boulevard thông qua hệ sinh thái Samsung SmartThings, cho phép gia chủ điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà từ xa và cá nhân hóa kịch bản sinh hoạt theo nhu cầu.

Giải pháp góp phần nâng cao tính tiện nghi, linh hoạt và mang đến trải nghiệm sống hiện đại cho cư dân hiện đại. Đồng thời, hệ thống facade light trình diễn ánh sáng mặt ngoài công trình mang đến cho The Emerald vẻ đẹp tinh tế, nổi bật cả ngày và đêm, trở thành biểu tượng hiện đại khu vực cửa ngõ đông bắc TP.HCM.

The Emerald Boulevard là dự án được Tập đoàn Lê Phong tâm huyết phát triển, kiến tạo chuẩn sống hiện đại tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong - cho biết: “Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn Lê Phong tiếp tục đẩy mạnh phát triển dòng nhà ở vừa túi tiền, bởi đây là phân khúc mà đa số khách hàng tìm kiếm. Song song đó là chiến lược đa dạng hóa phân khúc sản phẩm từ nhà ở xã hội tới khu đô thị đa chức năng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng. Thông qua việc tích lũy quỹ đất chiến lược tại khu vực trung tâm lẫn vùng ven, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp an cư chất lượng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thực tế của thị trường”.

“Cú đúp” giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards là sự ghi nhận cho uy tín thương hiệu và năng lực phát triển của Tập đoàn Lê Phong, đồng thời củng cố nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục kiến tạo công trình chất lượng, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, đáng sống và giàu bản sắc tại khu vực đông bắc TP.HCM.

Tập đoàn Lê Phong khẳng định uy tín thương hiệu tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, tiếp tục kiến tạo những công trình chất lượng tại đông bắc TP.HCM.

PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng bất động sản được tổ chức thường niên thuộc hệ thống PropertyGuru Asia Property Awards. Giải thưởng vinh danh doanh nghiệp, dự án và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực bất động sản thông qua quy trình đánh giá chuyên nghiệp, với sự tham gia của hội đồng giám khảo độc lập và cơ chế giám sát minh bạch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Qua nhiều mùa tổ chức, giải thưởng góp phần ghi nhận chất lượng phát triển dự án, thúc đẩy các chuẩn mực chuyên môn và tôn vinh những đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản Việt Nam.