Lê Phong giữ vững cam kết kiến tạo giá trị thực cho khách hàng

Với Tập đoàn Lê Phong, mỗi dự án không chỉ được phát triển để đáp ứng nhu cầu an cư mà còn hướng đến kiến tạo giá trị thực bền vững cho khách hàng và cộng đồng.

Danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026” tại Dot Property Awards là sự ghi nhận cho định hướng phát triển ấy, đồng thời khẳng định vị thế và năng lực triển khai dự án của doanh nghiệp trên thị trường.

Kiến tạo uy tín từ chiến lược phát triển bài bản

Theo kết quả khảo sát môi giới quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, bên cạnh giá bán và vị trí, thương hiệu chủ đầu tư là yếu tố được 54% khách hàng tiềm năng ưu tiên khi lựa chọn dự án. Kết quả này cho thấy uy tín doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định sở hữu căn hộ, đồng thời phản ánh niềm tin của khách hàng vào năng lực phát triển dự án, chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai cũng như khả năng hiện thực hóa những cam kết mà doanh nghiệp đã đưa ra.

Hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn Lê Phong đã phát triển nhiều khu dân cư thấp tầng, nhà ở xã hội New Lavida và chuỗi dự án căn hộ The Emerald tại các địa bàn trọng điểm của TP.HCM, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của hàng nghìn gia đình. Những thành quả đó không chỉ khẳng định uy tín được xây dựng bền bỉ theo thời gian mà còn giúp doanh nghiệp được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026”.

Giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026” dành cho Tập đoàn Lê Phong tại Dot Property Awards 2026.

Anh Minh Tuấn (phường Lái Thiêu, TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây, tôi từng lựa chọn các sản phẩm của Lê Phong như đất nền, nhà phố và khá hài lòng khi dự án được triển khai đúng cam kết, bàn giao sổ đúng hạn. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi có thêm niềm tin và cảm thấy an tâm khi tiếp tục lựa chọn căn hộ The Emerald Boulevard cho gia đình sinh sống”.

Chuỗi dự án đã hình thành là minh chứng cho năng lực triển khai và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Lê Phong. Ảnh phối cảnh.

Để xây dựng niềm tin bền vững, mỗi dự án của Tập đoàn Lê Phong đều được phát triển từ quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về quy hoạch đô thị, xu hướng sống và nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Từ định hướng phát triển, ý tưởng kiến trúc đến quy hoạch tổng thể, các phương án được đội ngũ phát triển dự án phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện cùng những đối tác hàng đầu lĩnh vực chuyên môn như CUBIC, D&B, Kiến Xanh, LJ-Group... nhằm hướng đến những sản phẩm có chất lượng và giá trị lâu dài.

Sự chỉn chu được thể hiện từ concept dự án, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống tiện ích đến từng căn hộ. Không gian sống được thiết kế để tối ưu khả năng đón sáng, thông gió và mở rộng tầm nhìn, góp phần nâng cao trải nghiệm sống và tối ưu công năng sử dụng cho cư dân.

Mỗi chi tiết trong căn hộ đều được cân nhắc từ nhu cầu sử dụng thực tế, hướng đến sự tiện nghi và thoải mái trong quá trình sinh sống.

Mang chuẩn sống chất lượng đến gần hơn với khách hàng

Tại các dự án do Tập đoàn Lê Phong phát triển, hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Từ công viên, bến du thuyền, hồ bơi, khu thể thao, phòng gym, khu tập yoga, đường dạo bộ đến khu vui chơi trẻ em và không gian thư giãn, mọi hạng mục đều được quy hoạch hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, trọn vẹn cho nhiều thế hệ cư dân.

Bà Trần Thị Hà, Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lê Phong, chia sẻ: “Đối với Tập đoàn Lê Phong, căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian nuôi dưỡng chất lượng sống mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi đã và đang phát triển các dự án như những hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, khép kín, nơi cư dân có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng ngay trong nội khu mà không cần đi xa”.

Sự đồng hành của những đối tác hàng đầu góp phần hoàn thiện hệ tiện ích và nâng cao trải nghiệm sống tại các dự án do Tập đoàn Lê Phong phát triển.

Từ sự ghi nhận của thị trường, Tập đoàn Lê Phong tiếp tục đặt trọng tâm vào giá trị được hình thành từ mỗi công trình: Một vị trí tiềm năng, một sản phẩm được đầu tư bài bản và một không gian sống đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân. Những giá trị thực mà Lê Phong đang xây dựng là nền tảng và định hướng lâu dài trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn thời gian sắp tới.