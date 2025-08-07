Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Angola sau nhiều năm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 11 giờ trưa ngày 7/8 (theo giờ địa phương), lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Angola được tổ chức trọng thể nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Luanda.

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam sau nhiều năm, diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/11/1975-12/11/2025), qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng nhạc chào mừng. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại nơi đỗ xe.

Tiếp đó, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trong lúc đó, 21 loạt đại bác hùng tráng vang lên, thể hiện sự trân trọng và tình cảm đặc biệt mà Nhà nước Angola dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Angola và Việt Nam, Chủ tịch nước và Tổng thống Angola tiến tới cúi chào Quốc kỳ hai nước và duyệt đội danh dự.

Kết thúc nghi lễ, hai nhà lãnh đạo thân mật chào hỏi và giới thiệu các thành viên chính thức của hai nước có mặt tại lễ đón.

Mặc dù nằm ở hai châu lục khác nhau, nhưng Việt Nam và Angola vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, được hun đúc từ cuộc đấu tranh chung vì độc lập dân tộc và không ngừng được củng cố, phát triển trong nửa thế kỷ qua. Trên nền tảng chính trị vững chắc, hai nước đã xây dựng được một khuôn khổ hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hai nước có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp trên nhiều mặt, kể cả kênh đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân. Hai nước dành cho nhau nhiều sự ủng hộ quý báu trong quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước cũng như trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết.

Hai bên duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn thường xuyên, đặc biệt là ở cấp cao, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố lòng tin chính trị và xác lập tầm nhìn chiến lược chung cho quan hệ song phương. Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường, mà còn góp phần củng cố nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Hợp tác kinh tế-thương mại song phương có nhiều khởi sắc. Angola đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam vào tháng 4/2008. Kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 250 triệu USD . Dù kim ngạch trao đổi song phương còn khiêm tốn, nhưng đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng như máy móc, thiết bị, nông sản và dược phẩm.

Về đầu tư, tính đến tháng 12/2024, Angola có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD . Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Angola với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,98 triệu USD .

Angola hiện là quốc gia có cộng đồng người Việt lớn nhất tại châu Phi, với khoảng 6.000 người, đóng vai trò ngày càng rõ nét trong sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang dành nhiều quan tâm đến thị trường Angola. Gần đây, một số doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước thâm nhập thị trường Angola, nổi bật trong các lĩnh vực dầu khí, xây dựng, hàng tiêu dùng và nông nghiệp.

Hợp tác về y tế, giáo dục là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Từ những năm 1980, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giáo dục và y tế sang làm việc tại Angola. Chính quyền và người dân Angola đánh giá cao những đóng góp quý báu của các chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam.

Những kết quả đạt được là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó giữa Angola và Việt Nam không chỉ trên phương diện chính trị - ngoại giao mà còn ở những lĩnh vực cụ thể, hướng tới sự phát triển bền vững và cùng có lợi.

Trong bối cảnh kinh tế-thương mại thế giới đang diễn biến phức tạp, chuyến thăm Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là bước đi quan trọng triển khai chủ trương đa dạng hóa thị trường, đối tác, nhất là các đối tác tiềm năng ở châu Phi, châu lục có dân số 1,5 tỷ người và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tài nguyên phong phú, có vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ kinh tế thế giới.

Chuyến thăm Angola lần này của Chủ tịch nước Lương Cường là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Việc làm sâu sắc, thúc đẩy, nâng tầm quan hệ sẽ tạo khuôn khổ mới để Việt Nam cùng Angola củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, ký kết thêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, chống Biến đổi Khí hậu, du lịch và giao lưu nhân dân…

Mặt khác, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi mà Angola đang đảm nhận thì chuyến thăm này cũng là dịp quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, Angola và ASEAN; là dịp để hai bên phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Phi.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço có cuộc hội đàm hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ song phương.