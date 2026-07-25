Lễ dâng hương xúc động tại Bến tàu không số Vũng Rô

Tại khu di tích Bến tàu không số Vũng Rô, các đơn vị dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và trao 50 phần quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk (DLP) phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình dâng hương tri ân tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển - Bến tàu không số Vũng Rô.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam; Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Lễ dâng hương tại i khu di tích Bến tàu không số Vũng Rô diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Hoạt động mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối hoạt động dâng hương, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các đơn vị trao tặng 50 phần quà đến các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng; đồng thời là nguồn động viên thiết thực để các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

50 phần quà được trao tặng các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: "Logistics là kết nối dòng chảy của hàng hóa; còn trách nhiệm xã hội là kết nối những giá trị của con người. Chúng tôi tin rằng một hệ sinh thái logistics phát triển bền vững không chỉ được tạo dựng bằng hạ tầng, công nghệ hay chuỗi cung ứng hiện đại, mà còn phải được vun đắp từ trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi hoạt động tri ân và sẻ chia hôm nay chính là nền tảng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình và phát triển bền vững".

Việc đồng hành cùng chương trình tiếp tục khẳng định cam kết của Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk trong việc gắn kết phát triển ngành logistics với trách nhiệm xã hội.

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hành trình tri ân tại Bến tàu không số Vũng Rô khép lại, nhưng những giá trị được lan tỏa từ chương trình sẽ còn tiếp tục được nối dài. Trong thời gian tới, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng về biển, đảo, chăm lo công tác an sinh xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương; góp phần xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển của tỉnh Đắk Lắk.