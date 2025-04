Lễ cưới ca sĩ Ailee

Ailee tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng vào chiều 20/4. Sau lễ cưới, vợ chồng cô hưởng tuần trăng mật khoảng 10 ngày.

Osen đưa tin ca sĩ Ailee và chồng là Choi Si Hoon tổ chức lễ cưới chiều 20/4 tại Seoul. Hai người cử hành ngày trọng đại tại một khách sạn sang trọng ở Gangnam-gu, Seoul. Lễ cưới do bộ ba diễn viên hài Jung Jae Hyung, Kim Min Soo và Lee Yong Ju dẫn dắt. Phần 1 có Baek Ji Young và Lee Moo Jin trình diễn, phần 2 có Mighty Mouth.

Trong hôn lễ, Ailee chọn 2 mẫu váy cưới khác nhau. Một mẫu váy dáng cúp ngực gợi cảm với chân váy bồng xòe truyền thống. Sau đám cưới, Ailee và Choi Si Hoon sẽ tận hưởng tuần trăng mật 10 ngày. Họ dự kiến ghé thăm Dubai, Maldives và các khu nghỉ dưỡng ở Trung Đông, Ấn Độ Dương để thư giãn sau thời gian chuẩn bị bận rộn.

Hình ảnh trong lễ cưới của Ailee. Ảnh: Naver.

Ailee ra mắt năm 2012 qua phim Dream High 2 của KBS. Sau đó, cô nhanh chóng nổi tiếng và được yêu mến với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc như Heaven, I’ll Show You và I’ll Go to You Like the First Snow...

Choi Si Hoon, kém Ailee 3 tuổi, từng tham gia mùa đầu tiên của chương trình hẹn hò Địa ngục độc thân trên Netflix năm 2021. Anh hiện điều hành doanh nghiệp F&B và MCN. Cặp sao công khai hẹn hò từ 5/2024, đính hôn tháng 11/2024.

Vừa qua, Choi Si Hoon lên tiếng về thông tin từng làm tiếp viên quán bar. Theo Choi Si Hoon, từ khi tham gia Địa ngục độc thân, anh đã nghe thông tin này và sự việc gây nên phản ứng tiêu cực.

"Tôi chỉ là một diễn viên vô danh và cũng là một người bình thường. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như thế, vì vậy tôi cảm thấy rất bất công. Tôi thậm chí đã nghỉ công việc bán thời gian sau khi bắt đầu diễn xuất. Tôi gác lại mọi công việc để tập trung cho mục tiêu trở thành diễn viên. Vì tôi bắt đầu sự nghiệp khá muộn nên tôi nghĩ đó là cách duy nhất để có thể bắt kịp những người khác. Tôi đã chăm sóc bản thân bằng cách đến trường diễn xuất, học tập, tập thể dục và luyện giọng. Nhưng khi lời đồn xảy ra, mọi thứ sụp đổ", Choi Si Hoon bày tỏ.