Nam Em cầu xin được trở lại?

Ngày 19/4, Nam Em thông qua trang cá nhân bày tỏ mong muốn được làm lại và có cơ hội tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Cô viết: "Xin ông trời hãy cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Xin hãy bao dung cho những sai lầm và tội lỗi của con. Cho con được khỏe mạnh và quay lại ánh đèn sân khấu, nơi con thuộc về. Xin hãy bao dung và tha thứ cho con". Bài đăng nhanh chóng nhận sự chú ý và bàn luận từ công chúng.

Ở phần bình luận, dân mạng để lại nhiều ý kiến, song Nam Em hiện tại chưa phản hồi thêm.

Thời gian qua, cô ít hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu livestream bán hàng hoặc chia sẻ các bài sưu tầm về triết lý cuộc sống. Tháng 1, Nam Em đi diễn ở một phòng trà tại TP.HCM. Tuy nhiên, tại đây, cô tiếp tục có hành động được cho là khó hiểu. Theo clip ghi lại sự kiện, đang ngồi hát, Nam Em bỗng nhiên đứng dậy hò hét.

Năm 2024, Nam Em liên tục vướng ồn ào. Cô nhiều lần livestream kể chuyện quá khứ hoặc nhắc tới các đồng nghiệp. Tháng 3/2024, sau buổi làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM, Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, cô tiếp tục thực hiện những buổi livestream gây ồn ào. Tới 9/4/2024, Sở TT&TT TP.HCM tiếp tục có buổi làm việc với Nam Em và quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của Nam Em với bạn trai kiêm quản lý Bùi Hữu Cường cũng liên tục gây bàn tán, tranh cãi. Cuối năm 2024, Nam Em được mời làm đại sứ truyền thông và truyền cảm hứng cho một chương trình thời trang. Tuy nhiên, thời điểm đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết qua rà soát, Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép tổ chức sự kiện từ ban tổ chức chương trình.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.