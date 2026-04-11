Lê Bống đăng ký hiến tạng

Theo Lê Bống, hiến tạng là hành động ý nghĩa, có thể trao lại cơ hội sống cho một cuộc đời khác. Do đó, cô quyết định đăng ký vào đúng sinh nhật.

Lê Bống chia sẻ nhân dịp sinh nhật tuổi 31, cô làm việc ý nghĩa là đăng ký hiến tạng.

Lê Bống bày tỏ: “Mình đến Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia vào một ngày nắng đẹp và bắt gặp những nụ cười hiền của con người tận tụy nơi đây. Những con người thầm lặng nhưng đang làm nên những điều lớn lao. Từ họ, mình hiểu hiến tạng không chỉ là cho đi, mà là trao lại cơ hội sống cho một cuộc đời khác.

Mong rằng bản thân mình cũng có thể góp một phần nhỏ bé, để lan tỏa những điều ý nghĩa ấy. Vì rồi ai cũng sẽ rời đi, nhưng sự sống vẫn tiếp tục trong từng nhịp tim, hơi thở, ánh nhìn của những người được hồi sinh. Xin cúi đầu tri ân những người đã hiến tạng và gia đình của họ”.

Lê Bống thời gian qua tập trung cho công việc đóng phim. Thỉnh thoảng cô tham gia sự kiện giải trí. Cô đã diễn xuất trong bộ phim Lỡ hẹn với ngày xanh và Không thời gian.

Ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng phim truyền hình của giải thưởng VTV Awards cuối năm 2024, Lê Bống thậm chí được đề cử để tranh giải với Hoàng Hà, Thu Trang, Huyền Lizzie, Việt Hoa, Thanh Hương, Maya, Tú Oanh, Anh Đào.

Tuy nhiên, diễn xuất của cô còn gây nhiều tranh luận. Khán giả nhận xét cô vẫn gượng gạo, thiếu tự nhiên và cảm xúc.

Về những tranh luận xoay quanh diễn xuất của bản thân, Lê Bống thừa nhận cô vẫn còn thiếu sót.

“Sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, tôi cũng thường xuyên theo dõi phản ứng của khán giả. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ cố gắng trau dồi hơn về diễn xuất trong thời gian tới để mang cho khán giả những phút giây xem phim tuyệt vời. Hơn nữa, tôi cũng rất vui và biết ơn khi thấy có khán giả công nhận, khen ngợi. Có lẽ đó chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi không ngừng cố gắng trong công việc”, Lê Bống nói.