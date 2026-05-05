Lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản

|
Chiều 5/5, tại Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi, lấy ý kiến về các nội dung liên quan tới hoạt động xuất bản dự kiến quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (sau đây gọi là dự thảo Luật).
|
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhận định Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Ban Bí thư mới ban hành Chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản. "Việc sửa đổi Luật xuất bản không đơn thuần là kỹ thuật lập pháp chuyên ngành mà là nhiệm vụ thể chế hóa kịp thời đầy đủ 5 quan điểm chủ trương lớn của Đảng, tạo không gian mới cho ngành xuất bản hoạt động phát triển trong thời kỳ mới", ông Trần Thanh Lâm nói.
|
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Nguyên đã đọc Báo cáo dự kiến các nội dung thể thế hóa Nghị quyết 80 và Chỉ thị 04 trong dự thảo Luật. Theo ông Nguyễn Nguyên, hầu hết các nội dung theo tinh thần của Nghị quyết 80 và Chỉ thị 04 đều đã được thể chế hóa trong dự thảo Luật trình Chính phủ vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, để bổ sung và làm sâu sắc hơn các nội dung này, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện 7 nhóm nội dung quan trọng.
|
Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hà Nội, đại diện Phó chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam và nhiều đại biểu các Bộ ngành đã tham gia góp ý của dự thảo Luật. Các ý kiến nhằm gợi mở, hoặc mong muốn luật làm rõ hơn một số nội dung trọng tâm.
|
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - gợi ý thêm một số nội dung nhằm thể chế hóa sâu hơn Chỉ thị 04. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chỉ thị 04 có nhiều nội dung nhằm giúp xuất bản Việt Nam tiệm cận với thế giới; đồng thời bà Nguyễn Thị Mỹ Linh nhắc lại nội dung quan trọng trong Chỉ thị 04 về thành lập tập đoàn xuất bản - truyền thông chủ lực quốc gia, hoạt động đa nền tảng, đa sản phẩm chủ lực.
|
Buổi hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến từ đại diện Bộ Công An, đại diện Cục Tuyên huấn trực thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Tài Chính, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các góp ý đều được ban soạn thảo ghi nhận và tiếp thu.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm tổng kết các nội dung trọng tâm tại hội thảo về việc hoàn thiện dự thảo Luật, nhằm thể chế hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng và đáp ứng sự thay đổi của thời đại. Điểm cốt lõi được ông Phan Tâm nhấn mạnh là trong bối cảnh mới, cần xem xuất bản không chỉ là lĩnh vực tư tưởng mà còn là một ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với kinh tế số và nền tảng công nghệ đa phương tiện. Các ý kiến góp ý sẽ được ban soạn thảo tiếp thu, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.