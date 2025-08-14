Lấy ý kiến đề nghị xét tặng HCLĐ hạng Nhất với lãnh đạo UBKT TƯ

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động.

Cơ quan UBKT Trung ương đang lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động (HCLĐ)

Theo Cơ quan UBKT Trung ương, những cá nhân được xin ý kiến cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động, là những người "đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc" khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBKT Trung ương, có tác động tích cực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng trên toàn quốc, đóng góp vào thành tích chung của ngành kiểm tra và góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua.

Trong danh sách lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, có 4 người, gồm:

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng cơ quan.

Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng cơ quan.

Ông Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng cơ quan.

Có 4 cá nhân được lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm:

Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên UBKT Trung ương.

Các ý kiến đóng góp của Nhân dân được tiếp nhận trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng tin (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) gửi về Cơ quan UBKT Trung ương, số 4 Nguyễn Cảnh Chân, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.