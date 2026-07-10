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Xã hội

Lật tàu trên biển Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng

  • Thứ sáu, 10/7/2026 15:13 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Trương Văn Hạnh (48 tuổi), thuyền viên trên tàu hàng bị lật tại vùng biển Quảng Ninh.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp cùng Đội cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh và bà con ngư dân đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên vùng biển Bản Sen.

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Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu hàng ở Quảng Ninh.

Nạn nhân Trương Văn Hạnh (SN 1978, trú tại TP Hải Phòng) được tìm thấy vào đầu giờ chiều 10/7. Như vậy, vụ tai nạn lật tàu hàng khiến 2 người tử vong, 3 người khác được cứu vớt kịp thời.

Lãnh đạo UBND Đặc khu Vân Đồn cho biết, tàu gặp nạn là phương tiện chuyên chở cát. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tàu đi lệch luồng tuyến dẫn tới va phải đá ngầm.

Khoảng 14h ngày 9/7, tàu mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, bị lật tại khu vực biển Bản Sen.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND Đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng ứng cứu được 3 người và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, gồm ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương (cùng trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng). Hai nạn nhân tử vong được tìm thấy là anh em ruột, gồm ông Trương Văn Phượng (53 tuổi) và Trương Văn Hạnh (48 tuổi).

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có người tử nạn cũng như thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục lên phương án cùng với chủ tàu triển khai công tác trục vớt, lật phương tiện trở lại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tìm thấy thi thể thuyền viên vụ lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Trương Văn Phượng (53 tuổi, thuyền viên của tàu hàng bị lật trên biển Quảng Ninh) và đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

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https://vtcnews.vn/lat-tau-tren-bien-quang-ninh-tim-thay-thi-the-thuyen-vien-cuoi-cung-ar1028429.html

Theo Tiến Thắng/VTC News

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