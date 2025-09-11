Người vừa vượt Elon Musk thành tỷ phú giàu nhất thế giới là ai?

Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, vừa vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản 393 tỷ USD.

Larry Ellison trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Larry Ellison đang có một ngày đáng nhớ khi nhà đồng sáng lập Oracle đã chính thức vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản cá nhân tăng thêm 100 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Ở tuổi 81, Ellison là cổ đông lớn nhất của Oracle. Giá cổ phiếu công ty phần mềm tăng mạnh, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất từ năm 1992. Ước tính, tài sản ròng của Ellison đạt 393 tỷ USD , vượt qua Musk với 385 tỷ USD .

Hành trình của Ellison bắt đầu năm 1977 khi ông cùng Bob Miner và Ed Oates lập ra Công ty Software Development Laboratories tại California. Dự án đầu tiên là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho CIA với tên mã Oracle.

Năm 1982, công ty chính thức đổi tên thành Oracle và niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1986. Trong hơn 4 thập kỷ, Oracle trở thành một trong những tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới, gần đây hưởng lợi mạnh từ nhu cầu trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ellison từng giữ nhiều vai trò tại Oracle, trong đó có Chủ tịch từ năm 1978-1996. Sau khi từ chức CEO vào năm 2014, ông vẫn nắm giữ ghế Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công nghệ.

Đời tư của Lary Ellison cũng có nhiều chi tiết thú vị. Năm 2012, Ellison chi tiền mua 98% hòn đảo Lana’i ở Hawaii, nơi từng là địa điểm tổ chức lễ cưới của Bill và Melinda Gates. Ông cũng nổi tiếng là một vận động viên đam mê chèo thuyền buồm. Đội Oracle Team USA do ông hậu thuẫn từng vô địch Cúp vô địch châu Mỹ năm 2013 trước khi giải thể vào năm 2017.

Ellison chi tiền mua 98% hòn đảo Lana’i ở Hawaii. Ảnh: The Times.

Năm 2018, Ellison đồng sáng lập giải đua thuyền SailGP, quy tụ nhiều nhà đầu tư nổi tiếng như diễn viên Anne Hathaway hay cầu thủ Kylian Mbappé. Ngoài ra, ông còn là chủ sở hữu giải quần vợt Indian Wells, sự kiện được mệnh danh là “Grand Slam thứ năm” trong làng banh nỉ.

Đồng sáng lập Oracle cũng là gương mặt quen thuộc trong chính trường Mỹ. Ông thường xuyên quyên góp hàng triệu USD cho các nhóm thuộc phe Cộng hòa. Năm 2022, tỷ phú này ủng hộ 15 triệu USD cho ủy ban vận động tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Tim Scott. Trước đó, ông cũng từng tài trợ cho chiến dịch của Marco Rubio.

Tỷ phú công nghệ có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump. Đầu năm nay, Ellison xuất hiện tại Nhà Trắng cùng CEO Sam Altman của OpenAI và CEO SoftBank Masayoshi Son khi ông Trump công bố kế hoạch phát triển hạ tầng AI tại Mỹ.

Không chỉ chính trị, Ellison còn đầu tư lớn vào y tế. Năm 2016, ông tài trợ 200 triệu USD cho Đại học Nam California để thành lập trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư. Năm 2010, Ellison ký Cam kết Cho đi (Giving Pledge), hứa hiến tặng 95% tài sản cho từ thiện. Gần đây, ông thông báo sẽ chuyển một phần tài sản vào Viện Công nghệ Ellison hợp tác với Đại học Oxford, tập trung vào nghiên cứu y tế, chống biến đổi khí hậu và nạn đói.

Từ một dự án cho CIA đến vị trí tỷ phú số một thế giới, Larry Ellison không chỉ là biểu tượng thành công của ngành công nghệ mà còn là nhân vật gây chú ý bởi lối sống xa hoa, tầm ảnh hưởng chính trị và những khoản đầu tư từ thiện khổng lồ.