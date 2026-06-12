Larita ra mắt bộ sưu tập balo, túi và phụ kiện mới tại MIA.vn

Larita mở rộng hệ hành lý với balo, túi xách và phụ kiện cho người trẻ, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt. Các sản phẩm được phân phối chính hãng tại MIA.vn.

Thương hiệu hành lý Larita công bố mở rộng danh mục sản phẩm với 3 nhóm mới là balo, túi xách và phụ kiện. Đây là lần đầu tiên thương hiệu vốn được biết đến qua các dòng vali chính thức bước sang phân khúc hành lý thường nhật.

Sản phẩm hướng đến người trẻ 22-32 tuổi tại đô thị lớn, nhóm di chuyển nhiều, cần hành lý đủ gọn cho cả ngày chứ không chỉ cho chuyến đi xa.

Larita ra mắt hệ hành lý vali, balo, túi xách và phụ kiện.

Nếu trước đây người dùng biết đến thương hiệu Larita thông qua dòng vali du lịch, thì hiện nay Larita hướng đến định vị rộng hơn với hệ hành lý phục vụ mọi chuyển động của cuộc sống hiện đại.

Linh hoạt di chuyển từ văn phòng đến quán cà phê với túi tote Larita.

Thay vì chỉ xuất hiện trong chuyến đi xa, sản phẩm của Larita được phát triển để hiện diện trong nhiều khoảnh khắc thường nhật.

Từ chiếc balo laptop dành cho môi trường văn phòng, dòng balo đi làm tối giản, đến túi tote phù hợp nhu cầu sử dụng linh hoạt hàng ngày, danh mục sản phẩm mới cho thấy định hướng rõ ràng của thương hiệu.

Balo laptop Larita linh hoạt, bền bỉ mọi hành trình với người trẻ Việt.

Thông điệp “Larita không chỉ là vali” không chỉ là tuyên bố đơn thuần. Đó là cách thương hiệu mô tả sự chuyển dịch từ danh mục sản phẩm đơn lẻ sang hệ hành lý toàn diện hơn.

Với hành trình mới, Larita mong muốn đồng hành người Việt trẻ trong nhiều khoảnh khắc, từ chuyến đi xa đến hành trình gần hơn của cuộc sống.

Toàn bộ hệ sản phẩm balo, túi xách và phụ kiện Larita được phân phối độc quyền tại MIA.vn - hệ thống hành lý lớn tại Việt Nam. Đây là nơi người dùng có thể mua sắm online hoặc trải nghiệm trực tiếp tại chuỗi cửa hàng, với chính sách bảo hành 2 năm miễn phí và đổi trả trong 365 ngày rõ ràng.

Việc chọn MIA.vn làm kênh phân phối độc quyền cũng phản ánh định hướng của Larita là không chạy theo sản lượng trên sàn thương mại điện tử mà tập trung kiểm soát chất lượng trải nghiệm từ lúc đặt hàng đến khi nhận sản phẩm.