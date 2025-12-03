Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Lập 'Nhóm mới Nổi' cho vay cắt cổ rồi tạt sơn đòi nợ

  • Thứ tư, 3/12/2025 06:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chu Mạnh Cường cùng "Nhóm mới Nổi" cho vay với lãi suất 720%/năm, dùng thủ đoạn tạt sơn để đòi nợ vừa bị TAND TP.HCM tuyên án tù.

Ngày 2/12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chu Mạnh Cường (30 tuổi, ngụ TP.HCM) 2 năm 9 tháng tù. Cao Đắc Nguyên (28 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng 8 bị cáo khác bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm 3 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2023, Chu Mạnh Cường thuê các bị cáo Cao Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Quý, Đỗ Văn Cường, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Thế Nam, Hà Bá Thuyên, Đỗ Tùng Lâm, Lê Quang Hoàn giúp Cường tổ chức cho vay lãi nặng.

Lap Nhom moi Noi, cho vay cat co, tat son doi no anh 1

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 2/12.

Cường lập "Nhóm mới Nổi" trên ứng dụng Messenger để trao đổi thông tin người vay, đi đòi tiền vay. Bị can này phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, như chạy quảng cáo tìm nguồn khách, xác minh điều kiện cho vay, trực tiếp cho vay, thu lãi, ghi chép sổ sách, nhắn tin đòi tiền, tạt sơn khi người vay không trả tiền…

Với những trường hợp người vay chậm trả, Cường chỉ đạo người trong nhóm cho vay thống nhất nhắn tin, điện thoại, tạt sơn vào nhà "con nợ" để đòi tiền. Các thành viên được Cường lo chỗ ở, chi phí ăn uống và cuối năm được chia 30%/doanh thu, trả lương 80-100 triệu đồng/năm.

Lap Nhom moi Noi, cho vay cat co, tat son doi no anh 2

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cường đã chia các đối tượng cho vay thành hai nhóm, thuê căn hộ chung cư cho các đồng phạm hoạt động cho vay tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cũ).

Các bị can đồng phạm được Cường giao nhiệm vụ trực tiếp duyệt cho vay, hướng dẫn thủ tục để người vay, chuyển tiền cho người vay, hướng dẫn nhân viên nhắn tin, gọi điện thoại đòi tiền vay.

Các bị can đã cho 8 bị hại vay tiền với lãi suất 280-720%/năm, cao gấp hơn 5 lần lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự.

Cường đã bỏ ra số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng để cho vay và thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.

Tân Châu/Tiền Phong

Tân Châu/Tiền Phong

