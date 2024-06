Lập bãi rác dự phòng cho Đà Lạt

Ngày 19/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với các đơn vị khẩn trương có phương án lập bãi rác sinh hoạt dự phòng sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường (thành phố Đà Lạt) thông báo ngưng hoạt động.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thành phố Đà Lạt Chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên vài Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tìm kiếm vị trí phù hợp để lập bãi rác thải sinh hoạt dự phòng hoặc thu hút thêm dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt khi Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường gặp sự cố, ngừng hoạt động.

Các đơn vị khẩn trương làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý phù hợp.

Như phóng viên TTXVN đưa tin ngày 7/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh cho biết đã tạm ngưng tiếp nhận rác thải từ thành phố Đà Lạt về nhà máy để xử lý.

Việc công ty từ chối tiếp nhận rác là do phía Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt không thanh toán chi phí xử lý rác cho đơn vị từ tháng 4/2024 đến nay.

Ngày 13/6, công ty thông báo tạm ngừng hoạt động nhà máy từ ngày 15/6 do không đủ kinh phí để duy trì hoạt động của nhà máy xử lý rác.

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh, chi phí xử lý rác của tháng 4, tháng 5/2024 mà thành phố Đà Lạt chưa thanh toán cho công ty ước tính từ 9- 11 tỷ đồng (dựa theo khối lượng rác đã xử lý với đơn giá 461.000 đồng/tấn rác).

Theo đại diện công ty, trong cuộc họp cuối tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt thông báo sẽ tạm ngưng việc thanh toán chi phí xử lý rác từ tháng 4/2024 theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 5/6, Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt có công văn gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh về việc chưa xác nhận rác nhập vào và xử lý rác tháng 4/2024 của nhà máy này.

Nguyên nhân là qua kiểm tra cho thấy hiện nay công ty chưa thực hiện xử lý phần khối lượng tách lọc làm nguyên liệu phân vi sinh và đang chứa bên hông nhà máy với khối lượng gần 300 tấn (gồm mùn nhỏ, tạp chất chuyển sang xử lý đốt).

Hiện nay, Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường đang hoạt động với 3 dây chuyền tách lọc, 3 lò đốt, công suất xử lý bình quân 350 tấn rác/ngày đêm.

Giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 10/2023, nhà máy đã xử lý gần 376.000 tấn rác cho thành phố Đà Lạt. Bình quân mỗi ngày nhà máy tiếp nhận và xử lý trên 200 tấn rác, riêng ngày lễ, Tết từ 300-400 tấn rác.

