Lao vào đuôi xe container, hai thanh niên tử vong

Trên đường về nhà sớm 6/9, chiếc xe máy chở hai người lao vào đuôi xe đầu kéo container, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 6/9, Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, chiếc xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM đang đậu trên Đại lộ Độc Lập (phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ chiếc xe máy do thanh niên điều khiển chở theo một thanh niên khác lao tới tông vào đuôi.

Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng thành phố Dĩ An đến hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh T.V.H. (32 tuổi) và anh N.V.Đ. (35 tuổi, cùng quê tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà xác để làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

