Lao vào dòng nước xoáy, nam sinh lớp 10 cứu hai người thoát nạn

Phát hiện 3 người chới với giữa dòng nước xoáy ở biển Cửa Lò, nam sinh lớp 10 đã nhanh trí mượn phao, lao ra cứu và kịp thời đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Ngày 11/4, cô Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An), cho biết nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương hành động dũng cảm của em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) trong buổi sáng đầu tuần tới nhằm lan tỏa tinh thần cứu người.

Trước đó, khoảng 16h20 chiều 10/4, khi đang đi dạo tại khu vực đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, Nghệ An), em Võ Hoàng Thành phát hiện 3 người đang chới với giữa dòng nước xoáy. Không chần chừ, em mượn phao của một người dân rồi bơi ra tiếp cận các nạn nhân.

Trong điều kiện sóng lớn, dòng chảy mạnh, nam sinh lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Do kiệt sức và nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại, nạn nhân này sau đó không qua khỏi.

Em Võ Hoàng Thành dũng cảm lao xuống biển Cửa Lò cứu hai người đuối nước.

Sau khi đưa được các nạn nhân vào bờ, Thành cùng mọi người tiến hành sơ cứu trước khi chuyển đến cơ sở y tế.

Thầy Trần Trung Kiên, Bí thư Đoàn trường THPT Nghi Lộc 3, cho hay Đoàn trường đang làm tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh đoàn Nghệ An về việc đề nghị khen thưởng đột xuất cho em Võ Hoàng Thành có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Được biết, Thành là học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia hoạt động của trường. Hành động dũng cảm, nhanh trí của em không chỉ cứu người trong lúc nguy nan mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm trong cộng đồng.