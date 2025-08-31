Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Sáng nay (30/8), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước Lào tổ chức Lễ mít tinh trọng thể nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ thể hiện mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Tham dự có Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan đoàn thể của Lào; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Lào.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị Việt - Lào anh em. Sau khi cử hành quốc thiều của hai nước, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Lào đã nêu rõ ý nghĩa lịch sử của nhiều dấu mốc quan trọng như sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương; thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự kiện ngày 2/9/1945 và chiến thắng ngày 30/4/1975 là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trọng đại nhất đối với dân tộc Việt Nam; khẳng định thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1945 và chiến thắng năm 1975 đã tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân Lào vùng lên giành độc lập vào ngày 12/10/1945 và là cơ hội ngàn năm có một để nhân dân Lào giành chính quyền, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một cách vẻ vang vào ngày 2/12/1975.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Bày tỏ vui mừng trước những thắng lợi và thành tựu của Việt Nam đạt được sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, ông Buounthong Chitmany cho rằng đó là năng lực, trí tuệ, sự đúng đắn và sáng tạo trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa.

Ông Buounthong Chitmany nói: “Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào vô cùng tự hào và xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến những thắng lợi và thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua. Chúng tôi luôn coi những thắng lợi và thành tựu này là nguồn động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước CHDCND Lào”.

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chithmani phát biểu tại Lễ mít tinh.

Nhân dịp trọng đại này, Phó Chủ tịch nước Lào thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của nhân dân Lào hiện nay.

Kết thúc bài diễn văn, Phó Chủ tịch nước Lào gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, tiếp tục xây dựng Việt Nam vững mạnh thành một nước công nghiệp hiện đại, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cũng đã điểm lại những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đại sứ nhấn mạnh với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam đã khẳng định vai trò, uy tín trên các diễn đàn đa phương, góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định: “Trong mỗi thắng lợi và thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong suốt 80 năm qua đều có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Không có thắng lợi, không có thành tựu nào của Việt Nam và Lào mà không có sự đoàn kết, hy sinh, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau của nhân dân hai nước chúng ta”.

Nhân dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, tiếp tục xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, vị thế, uy tín của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Tại lễ mít tinh, các đại biểu, các vị khách mời cũng đã được xem những thước phim tư liệu, các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ hữu nghị cũng như tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam đã tạo nên một bầu không khí gần gũi, thắm tình hữu nghị anh em.