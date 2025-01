Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc chúc mừng thiết lập quan hệ ngoại giao

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi thư mừng, điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi thư mừng, điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi thư mừng với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng trao đổi điện mừng với Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Các thư mừng, điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Trung Quốc có đoạn viết: Trong chặng đường lịch sử 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn kết chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu thực chất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi sự phối hợp, hỗ trợ quý báu, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em trong các giai đoạn lịch sử; luôn xác định việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến đổi sâu sắc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước bước vào giai đoạn then chốt, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đây là trách nhiệm vinh quang và là đòi hỏi tất yếu khách quan, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của hai Đảng và hai dân tộc.

Các điện mừng của lãnh đạo Trung Quốc gửi lãnh đạo Việt Nam có đoạn viết: Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Trong suốt 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc đầy cam go, hai bên đã kề vai sát cánh, tương trợ lẫn nhau, “mối tình thắm thiết Việt - Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em” đã trở thành biểu hiện sinh động nhất của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai nước học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến lên, tiếp tục làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung trở thành đặc trưng rõ nét nhất của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Trước đó, tối 17/1, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ qua 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt - Trung tuy có lúc thăng trầm nhưng đoàn kết, hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính của quan hệ hai nước. Việt Nam coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Quan hệ hai bên phát triển ổn định, bền vững là phù hợp lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, có lợi cho hợp tác, phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoan nghênh những kết quả hợp tác tích cực hai nước đạt được trong năm 2024. Dưới sự thúc đẩy dẫn dắt, định hướng chiến lược thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc được tăng cường và tiếp thêm động lực mới...

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao những thành tựu quan trọng, mang tính lịch sử hai nước đã đạt được trong 75 năm qua; nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống “đồng chí, anh em” do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân gây dựng là nguồn cội và nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường giao lưu hữu nghị, làm sâu sắc hợp tác thực chất, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược...

